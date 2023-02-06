民調顯示 拜登、川普2024再交手？民眾沒興趣

最新民調顯示，多數美國民眾不樂見2024年大選川普與拜登再次交手。(美聯社)

華盛頓郵報與美國廣播公司新聞網(ABC News)最新聯合民調顯示，2020年總統大選時，拜登 與川普 雖然各自獲得創紀錄票數，但對於兩人2024年再次交手，美國民眾其實不太感興趣；拜登與川普都是擁有高知名度的人物，卻也都是不受歡迎的領導人。

今年1月27日至2月1日間對全美1003名成年人完成的這項調查顯示，拜登與川普如今各自在民主黨 、共和黨當中，都沒有引起廣泛的熱烈支持。絕大多數受訪民眾說，如果2024年總統大選是拜登或川普其中一人勝出，感受將是「不滿意」或「生氣」。

已經表態傾向爭取連任的拜登，目前在民主黨內並沒有遭遇挑戰者。川普則可能遇到數名也想爭取共和黨提名的同僚挑戰。

聯合民調顯示，在民主黨員及支持民主黨的獨立選民中，58%表示寧可由拜登之外其他人選代表參加2024年總統大選，支持拜登參加2024年大選的只有31%。從2022年9月以來，這樣的支持比率基本上並沒有改變。

共和黨員及支持共和黨的獨立選民裡，49%表示希望看到川普之外的人選參加2024年大選， 支持川普再戰2024的則有44%，支持比率從2022年9月以來也是基本上並未改變。

大約62%受訪者說，如果拜登自2024年連任成功，將會感到「不滿意」或「生氣」。如果川普在2024年大選勝出，感到「不滿意」或「生氣」的受訪者則有56%。

相較之下，有36%受訪者說，如果拜登連任成功將會覺得「興高采烈」或「滿意但沒有興高采烈」；43%受訪者表示，川普贏得2024年大選將覺得「興高采烈」或「滿意但沒有興高采烈」。

調查顯示，登記選民當中，對於拜登與川普再次交手，48%表示比較支持川普，45%則說傾向支拜登，差距在統計正負誤差範圍之內。民主黨員當中有90%支持拜登，共和黨員裡也有90%支持端普，獨立選民當中則有50%支持川普，41%支持拜登。