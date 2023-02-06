我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

洛杉磯太塞車？碧昂絲葛萊美獎大遲到 還錯過領獎

川普密件案調查 官員將向國會「八人幫」簡報

編譯盧炯燊／綜合5日電
聯邦調查局探員曾在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)川普寓所，搜獲大批機密文件。(美聯社)
聯邦調查局探員曾在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)川普寓所，搜獲大批機密文件。(美聯社)

知情人士5日透露，拜登政府官員最快會在本周，向國會領袖簡報有關前總統川普藏有機密文件案的調查。不過有關簡報未必能夠滿足國會領袖要求，他們還要知道從總統拜登及前副總統潘斯家中及私人辦公室所帶走的文件內容。

自從聯邦調查局(FBI)探員曾在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)川普寓所搜獲大批機密文件後，半年來白宮面臨兩黨國會議員壓力，要求了解所發現文件的內容，他們表示擔心國家安全及情報來源可能受到損害。

但官員們一直以正在刑事調查以及風險評估情報來源可能受損為由，拒絕公開或私下回答大多數問題，直到此刻才向國會領袖提出簡報。

共和黨籍眾院情報委員會主席特納(Mike Turner)5日在國家廣播公司 (NBC) 的「會見新聞界」(Meet the Press)節目中披露，他已獲通知，政府官員本周將簡報川普私藏密件內容。

目前還不清楚是否還會簡報拜登及潘斯所藏有文件的內容；特納在節中說簡報是包括在內，但兩名知情人士表示，簡報只集中川普部分。

三名知情人士證實，政府官員會向國會「八人幫」，即參眾兩院以及兩院情報委員會的兩黨領袖提供一份簡報，但不會直接查看文件。

參院民主黨籍情報委員會主席華納(Mark Warner)及委員會共和黨資深委員魯比歐(Marco Rubio)早前曾致函司法部長加蘭德(Merrick Garland)及國家情報總監海恩斯(Avril Haines)要求直接查看文件。

川普卸任後將300份帶有機密標記文件帶走放到海湖莊園，部分更為絕密級別文件。去年8月，聯邦調查局探員在獲得證據後在海湖莊園展開搜查行動，事件引起川普及部分共和黨人不滿及抨擊。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)負責調查川普私藏機密文件案，包括是否涉及刑事犯罪行為。

國家情報總監辦公室及司法部均拒絕置評簡報之事。

川普 拜登 共和黨

上一則

批評「假新聞」多年後 共和黨眾議員重新擁抱主流媒體

下一則

電子投計票機可靠度無統一標準 安全顧慮2024也沒轍

延伸閱讀

魯比歐批拜登太慢擊中國偵察氣球 損台日等夥伴信心

魯比歐批拜登太慢擊中國偵察氣球 損台日等夥伴信心
最新民調：多數美國人不樂見拜登和川普再戰2024

最新民調：多數美國人不樂見拜登和川普再戰2024
中國氣球突破美國領空 觸發拜登的「史普尼克」時刻

中國氣球突破美國領空 觸發拜登的「史普尼克」時刻
暗酸川普老？ 海理再提公職人員「認知測試」

暗酸川普老？ 海理再提公職人員「認知測試」

熱門新聞

湯瑪斯‧艾特寇卡提斯(左)與狄妮斯‧艾特寇卡提斯。(取自新波士頓市警局)

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

2023-02-02 09:23
一名前谷歌白人主管控告谷歌，稱他向公司投訴遭到華裔女主管騷擾後，卻被開除。(美聯社)

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

2023-01-29 19:51
紐瓦克機場3日上午發生兩架客機相撞事故。(圖截取自推特用戶@balasankaran)

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

2023-02-04 11:27
邊疆航空推出夏季399元「吃到飽」機票，但託運行李等費用需另計。(美聯社)

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

2023-02-03 14:38
(擷自林迪昂 @dionlimtv Instagram)

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

2023-01-31 09:19
印大一名學生因被嫌犯認定為中國人而遭持刀猛刺頭部。(印大臉書)

印大女生被認定是「中國人」遭猛刺頭部 嫌犯不認罪

2023-01-30 17:20

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打

紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打