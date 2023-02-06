川普密件案調查 官員將向國會「八人幫」簡報

聯邦調查局探員曾在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)川普寓所，搜獲大批機密文件。(美聯社)

知情人士5日透露，拜登 政府官員最快會在本周，向國會領袖簡報有關前總統川普 藏有機密文件案的調查。不過有關簡報未必能夠滿足國會領袖要求，他們還要知道從總統拜登及前副總統潘斯家中及私人辦公室所帶走的文件內容。

自從聯邦調查局(FBI)探員曾在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)川普寓所搜獲大批機密文件後，半年來白宮面臨兩黨國會議員壓力，要求了解所發現文件的內容，他們表示擔心國家安全及情報來源可能受到損害。

但官員們一直以正在刑事調查以及風險評估情報來源可能受損為由，拒絕公開或私下回答大多數問題，直到此刻才向國會領袖提出簡報。

共和黨 籍眾院情報委員會主席特納(Mike Turner)5日在國家廣播公司 (NBC) 的「會見新聞界」(Meet the Press)節目中披露，他已獲通知，政府官員本周將簡報川普私藏密件內容。

目前還不清楚是否還會簡報拜登及潘斯所藏有文件的內容；特納在節中說簡報是包括在內，但兩名知情人士表示，簡報只集中川普部分。

三名知情人士證實，政府官員會向國會「八人幫」，即參眾兩院以及兩院情報委員會的兩黨領袖提供一份簡報，但不會直接查看文件。

參院民主黨籍情報委員會主席華納(Mark Warner)及委員會共和黨資深委員魯比歐(Marco Rubio)早前曾致函司法部長加蘭德(Merrick Garland)及國家情報總監海恩斯(Avril Haines)要求直接查看文件。

川普卸任後將300份帶有機密標記文件帶走放到海湖莊園，部分更為絕密級別文件。去年8月，聯邦調查局探員在獲得證據後在海湖莊園展開搜查行動，事件引起川普及部分共和黨人不滿及抨擊。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)負責調查川普私藏機密文件案，包括是否涉及刑事犯罪行為。

國家情報總監辦公室及司法部均拒絕置評簡報之事。