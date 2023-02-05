高中生「遭強納」後備役訓練團 國會議員要查步槍協會贊助

某些高中「少年後備役軍官訓練團」講師曾鼓勵學生加入「全國步槍協會」的募款活動，已引發國會議員關注。圖為全國步槍協會執行長拉皮耶在年會中發表演說。（美聯社）

國會領袖擴大檢視「少年後備役軍官訓練團」(JROTC)計畫，要求主管機關提供報名辦法、訓練課程等資料，並說明與「全國步槍協會」(NRA)的贊助關係。

包括民主黨籍麻州聯邦參議員 華倫(Elizabeth Warren)、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)在內的四名聯邦參議員，本周聯名寫信五角大廈及教育部。信中指出紐約時報 報導某些公立高中自動為高一學生報名加入軍官訓練團計畫的作法「令人憂心」，某些時候甚至不顧學生或學生家長反對。

信中寫道，紐約時報調查報導引發疑慮，強迫學生加入少年後備役軍官訓練團的作法，恐已觸犯學生民權。在眾議院方面，擁有軍事背景的民主黨加州聯邦眾議員 劉雲平(Ted Lieu)、共和黨賓州聯邦眾議員胡拉漢(Chrissy Houlahan)均已針對少年後備役軍官訓練團計畫展開檢討。

少年後備役軍官訓練團計畫讓軍方以夥伴關係與學校合作，由通過認證的退休軍官及士官帶領學員，學校則負責雇用指導老師。少年後備役軍官訓練團計畫目前在全美數千所學校運作，每年學員人數累計約有50萬人，學習課程包括射擊術、軍事史以及生活技能。

紐約時報報導，數十家學校將少年後備役軍官訓練團計畫列為強制參加，或者在一個年級裡讓75%學生報名加入，底特律、洛杉磯、費城、奧克拉荷馬市及阿拉巴馬州莫比爾市(Mobile)都包括在內。

報導指出，少年後備役軍官訓練團計畫教科書內含有過時的性別訊息、歷史事件描述錯誤以及低調處理美國政府疏失、許多訓練團講師向全國步槍協會申請經費支援射擊術團隊，並在學校裡為全國步槍協會鼓吹，鼓勵學生加入全國步槍協會的募款活動。