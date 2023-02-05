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高中生「遭強納」後備役訓練團 國會議員要查步槍協會贊助

記者顏伶如／綜合報導
某些高中「少年後備役軍官訓練團」講師曾鼓勵學生加入「全國步槍協會」的募款活動，已引發國會議員關注。圖為全國步槍協會執行長拉皮耶在年會中發表演說。（美聯社）
某些高中「少年後備役軍官訓練團」講師曾鼓勵學生加入「全國步槍協會」的募款活動，已引發國會議員關注。圖為全國步槍協會執行長拉皮耶在年會中發表演說。（美聯社）

國會領袖擴大檢視「少年後備役軍官訓練團」(JROTC)計畫，要求主管機關提供報名辦法、訓練課程等資料，並說明與「全國步槍協會」(NRA)的贊助關係。

包括民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)在內的四名聯邦參議員，本周聯名寫信五角大廈及教育部。信中指出紐約時報報導某些公立高中自動為高一學生報名加入軍官訓練團計畫的作法「令人憂心」，某些時候甚至不顧學生或學生家長反對。

信中寫道，紐約時報調查報導引發疑慮，強迫學生加入少年後備役軍官訓練團的作法，恐已觸犯學生民權。在眾議院方面，擁有軍事背景的民主黨加州聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)、共和黨賓州聯邦眾議員胡拉漢(Chrissy Houlahan)均已針對少年後備役軍官訓練團計畫展開檢討。

少年後備役軍官訓練團計畫讓軍方以夥伴關係與學校合作，由通過認證的退休軍官及士官帶領學員，學校則負責雇用指導老師。少年後備役軍官訓練團計畫目前在全美數千所學校運作，每年學員人數累計約有50萬人，學習課程包括射擊術、軍事史以及生活技能。

紐約時報報導，數十家學校將少年後備役軍官訓練團計畫列為強制參加，或者在一個年級裡讓75%學生報名加入，底特律、洛杉磯、費城、奧克拉荷馬市及阿拉巴馬州莫比爾市(Mobile)都包括在內。

報導指出，少年後備役軍官訓練團計畫教科書內含有過時的性別訊息、歷史事件描述錯誤以及低調處理美國政府疏失、許多訓練團講師向全國步槍協會申請經費支援射擊術團隊，並在學校裡為全國步槍協會鼓吹，鼓勵學生加入全國步槍協會的募款活動。

紐約時報 參議員 眾議員

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