我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美擊落中國偵察氣球 AIM-9X飛彈厲害在哪？

極端寒流創低溫 新罕州華盛頓山-108℉ 比火星還冷

民主黨2024總統初選首站「改南卡州」推翻數十年傳統

記者胡玉立／即時報導
新罕州和愛州一向是第一個初選州，民主黨這次推翻數十年的政治傳統，讓南卡羅來納州取代成為第一個初選州。圖為新罕州一處投票所。（Getty Images）
新罕州和愛州一向是第一個初選州，民主黨這次推翻數十年的政治傳統，讓南卡羅來納州取代成為第一個初選州。圖為新罕州一處投票所。（Getty Images）

民主黨全國委員會（DNC）4日在費城冬季會議中，推翻已有數十年的政治傳統，正式批准重新安排2024年總統初選日程，讓南卡羅來納州取代愛阿華州和新罕布夏州，成為第一個初選州。這項重大改變旨在反映選民多元性，賦予非裔等少數族裔選民更多權力，因為他們已被視為支持民主黨的關鍵力量。

在DNC以語音投票順利批准重排初選日程後，會場內數百名黨內堅定支持者起身歡呼。但過去一直以第一初選州為傲、擁有絕大多數白人人口的愛州和新罕州，均對此表示遺憾失望。新罕布夏州代表團聲明表示，此投票結果並非「定論」，新州法律要求該州是全國第一初選州，他們反對到底。

拜登總統和黨內領袖均支持重排初選日程，讓不同人口在選擇最終提名總統候選人時，扮演更重要角色。較早初選州在確定提名人方面將發揮關鍵作用；因為，角逐白宮寶座者努力爭取資金或政治支持，往往會在前五個州初選後退出；媒體關注和政策辯論也會特別集中這些地方。

拜登預計將在未來幾個月內正式宣布連任競選活動；他去年12月即去信DNC規則委員會表示，「我們必須確保有色人種選民在早期選擇提名人的過程中，擁有發言權。」 委員會批准新日程並在4日全會表決。

初選日程重新配置後，南卡州訂2月3日舉行初選，緊接著是2月6日新罕州和內華達州；排第四的是2月13日喬治亞州，然後是2月27日密西根州。全國大部分地區將在3月初超級星期二投票。

「民主黨看起來像美國，這個提案也是如此。」來自南卡州的DNC非裔主席哈里森 (Jaime Harrison) 表示，這種變化「繼續讓我們變得更強大，並提升黨的骨幹力量」。

至於共和黨決定不改變其2024年初選順序，該黨競選活動已在愛州開始。共和黨全國委員會（RNC）主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）4日指出，「DNC決定打破半世紀先例，改變主要程序、造成混亂，最終放棄了愛州和新罕州數百萬國人。」

南卡羅來納州 提名 投票

上一則

極端寒流創低溫 新罕州華盛頓山-108℉ 比火星還冷

延伸閱讀

布林肯推遲訪中 對美或許是好事…能找到更多施壓點

布林肯推遲訪中 對美或許是好事…能找到更多施壓點
「選舉考量」彭博：白宮早知道中國氣球闖入 被拍到才承認

「選舉考量」彭博：白宮早知道中國氣球闖入 被拍到才承認
美成功擊落中國偵察氣球 拜登：1日就已下令

美成功擊落中國偵察氣球 拜登：1日就已下令
圖輯／「我們看到了」中國氣球被擊落連續鏡頭

圖輯／「我們看到了」中國氣球被擊落連續鏡頭

熱門新聞

湯瑪斯‧艾特寇卡提斯(左)與狄妮斯‧艾特寇卡提斯。(取自新波士頓市警局)

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

2023-02-02 09:23
一名前谷歌白人主管控告谷歌，稱他向公司投訴遭到華裔女主管騷擾後，卻被開除。(美聯社)

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

2023-01-29 19:51
邊疆航空推出夏季399元「吃到飽」機票，但託運行李等費用需另計。(美聯社)

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

2023-02-03 14:38
(擷自林迪昂 @dionlimtv Instagram)

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

2023-01-31 09:19
紐瓦克機場3日上午發生兩架客機相撞事故。(圖截取自推特用戶@balasankaran)

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

2023-02-04 11:27
印大一名學生因被嫌犯認定為中國人而遭持刀猛刺頭部。(印大臉書)

印大女生被認定是「中國人」遭猛刺頭部 嫌犯不認罪

2023-01-30 17:20

超人氣

更多 >
175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢
美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客
啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

改變心意？美高層考慮擊落中國氣球 時間點曝光

改變心意？美高層考慮擊落中國氣球 時間點曝光