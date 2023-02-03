FBI要查機密檔案 將搜潘斯印地安納州住宅

前副總統潘斯的律師團隊正在和司法部協商時間，讓聯邦調查局進一步搜索他位於印第安納州的私宅，檢視是否還有機密文件。(美聯社)

政府高層官員處理機密檔案是否出現疏失，面臨執法部門擴大檢視；華爾街日報引述知情人士報導，聯邦調查局(FBI)未來幾天將搜索前副總統潘斯印地安納州是否還有其他機密文件。

消息人士說，司法部 正與潘斯律師團協調搜索時間。

拜登 總統律師團上個月宣布發現機密檔案之後，潘斯律師也跟著公布說，潘斯住家找到多份有著機密註記的文件，並已交給主管機關。潘斯律師指出，這些檔案是被人不小心打包並送到潘斯住家，潘斯並不知道有這些檔案的存在。

前總統川普 遭控卸任後從白宮帶走機密檔案到佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)住所一案，司法部正在調查中，但拜登、潘斯卻相繼傳出類似狀狀。

接近潘斯的消息人士說，潘斯律師團隊認為，先前自行完成的搜索已經非常詳盡，潘斯住家並沒有其他機密檔案。

司法部發言人拒絕表示評論。聯邦調查局印地安納波里斯(Indianapolis)辦公室發言人並未回覆採訪要求。

聯邦調查局在拜登住家、曾經使用過的私人辦公室以及德拉瓦州雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)度假小屋至少完成三次搜索。聯邦調查局的搜索獲得拜登律師團同意，並不需要聯邦調查局向法院申請搜索令。聯邦調查局搜索潘斯住家也將循相同模式處理。

相較之下，由於川普在一年多期間裡始終拒絕交出機密檔案，使得全案升級至包括可能涉嫌妨礙公務的犯罪調查。2022年8月，聯邦調查局探員持搜索令搜查海湖莊園。川普密件門案件正由特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查。