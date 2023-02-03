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搜索拜登機密文件，德拉瓦大學恐是下個目標

編譯潘勛／綜合2日電
拜登是德拉瓦大學校友，去年還應邀在畢業典禮演講。2012年時拜登將自己36年參議員生涯的所有文件和電子檔全部捐給母校。(美聯社)
拜登是德拉瓦大學校友，去年還應邀在畢業典禮演講。2012年時拜登將自己36年參議員生涯的所有文件和電子檔全部捐給母校。(美聯社)

前聯邦調查局幹員及透明政府倡議人士指出，要徹底搜索拜登總統擔任參議員、副總統時期，是否不當攜走機密文件，拜登的母校德拉瓦大學(University of Delaware)將是下一個搜查目標。拜登自參議員離任、出任副總統時，曾將許多文件捐給該大學。

據「華盛頓時報」(Washington Times)報導，2012年拜登把自己36年參議員生涯的相關文件，總計1875箱紙本以及總量415 G(gigabytes)的電子檔案，全部捐給德拉瓦大學，其中有參院委員會報告、法案草稿及通訊。

德拉瓦大學保證到拜登自公職退休兩年後，才公開那批文件。

前聯調局紐約辦公室主任席里洛(Lewis Schiliro)及一些政治名嘴指出，拜登把機密文件帶去舊辦公室及自宅，那麼可以合理懷疑德拉瓦大學裡，可能也有機密文件。

白宮發言人山姆斯(Ian Sams)表示，總統的個人律師團正與司法部合作，想找出可能還有哪些地點貯存有機密文件，但他拒絕透露特定地點。

聯調局幹員搜索拜登里霍伯斯灘(Rehoboth Beach)的度假屋後，共和黨人呼籲幹員們把德拉瓦大學的文件翻個遍；德州共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)發推文說，聯邦調查局下一步必須搜尋拜登在德拉瓦大學的參議員檔案。

拜登的律師表示，聯調局幹員搜索里霍伯斯灘度假屋，並未起出任何機密文件，只帶走一些手寫便箋及材料；拜登私人律師包爾(Bob Bauer)表示，被帶走的材料要進一步審核，搜索共花三個半小時。

華盛頓時報查證過，拜登律師團同意這次搜索，意味聯調局不必申請搜索票。

拜登 參議員 共和黨

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