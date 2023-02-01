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紐約州國會眾議員桑托斯資歷造假不實 暫時迴避參加眾院委員會

記者胡玉立／綜合報導
醜聞纏身的共和黨籍聯邦眾議員桑托斯，31日決定暫時迴避參加國會委員會。(美聯社)
醜聞纏身的共和黨籍聯邦眾議員桑托斯，31日決定暫時迴避參加國會委員會。(美聯社)

共和黨紐約州新科聯邦眾議員桑托斯(George Santos)在面臨多項調查困境及同黨議員要求辭職聲浪下，31日決定暫時迴避參加國會眾院委員會。

桑托斯去年11月當選、遭媒體爆料後，承認自己偽造部分簡歷，他似乎長達多年的欺騙行徑受到調查。但今年1月仍被任命為小企業委員會和科學太空科技委員會成員。

共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)31日告訴媒體，桑托斯30日與他私下會面提出退出委員會的想法；他認為，在桑托斯「能夠澄清一切以前」，這是「適當決定」。

部分共和黨人認為桑托斯這項迴避決定並不妥當，因為可能會被視為認罪而引發更多問題，像是他面臨多項調查、不被同黨信任，如何有效代表選民等等。

共和黨僅在眾院擁有四席微弱多數，黨領袖並未要求桑托斯辭職，紐約州共和黨人則要求他下台。麥卡錫曾表示，決定權應留給選民。

新聞日報和錫耶納學院(Newsday and Siena College)31日民意調查發現，桑托斯所在選區選民絕大多數認為他應該下台：約78%受訪者認為他應該辭職，其中包括71%共和黨人。去年11月投票給桑托斯的選民有63%表示，若知道解桑托斯對其背景和競選財務說謊，就不會支持他。

桑托斯面臨造假指控以來，先是在國會大廈躲避媒體追踪數週，後改採挑釁作法，在辦公室門口備好甜甜圈和咖啡，好似歡迎媒體前來對質叫陣。他還效仿前總統川普以前在推特發文的作法，猛烈抨擊嘲笑他的知名脫口秀主持人，並將自己定位為受自由新聞媒體圍攻的鬥士。

「從採訪小丑到製造假貼文，媒體試圖抹黑我的企圖都失敗了，」他上周推文說：「我正在完成我的工作，而你們都失了控。」

共和黨 眾院 紐約州

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