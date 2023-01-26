電動車減稅偏袒中國 參議員曼欽提案要求延後實施

民主黨聯邦參議員曼欽25日提案要求延後實施電動汽車抵稅新措施。(美聯社)

民主黨籍國會參議員曼欽 (Joe Manchin)25日指責財政部新指南允許歐洲等國製造商毋須符合北美生產電動汽車 電池的大部分規定，嚴重偏袒外國供應商，尤其是中國；他提案要求延後實施電動汽車抵稅新措施。然而此豁免措施正是拜登 氣候法案的關鍵內容之一。

氣候法正式名稱為「降低通膨法」，曼欽表示，它其實是「能源安全法」，電動汽車抵免稅賦的目的應是「發展國內製造業，減少美國對外國供應鏈的依賴，生產電動汽車電池所需礦物」。

曼欽提案同一天，能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)和白宮氣候顧問扎伊迪(Ali Zaidi)出席華府車展，強調拜登政府正努力推動電動汽車和相關基礎設施。

氣候法規定為每輛電動汽車最高可抵免7500元稅金，以刺激電動汽車銷量、鼓勵在美國生產汽車和電池，減少溫室氣體排放；但包括法國總統馬克宏在內的歐洲和亞洲盟友均批評此規定對外國製造商不公，指新法補貼可能讓歐洲公司受挫。財政部後來決定將電池成分和礦物相關規定延至3月實施，其餘部分仍在元旦實施。

曼欽提案要求財政部停止給予不符電池要求的車輛減稅優惠。他說：「美國是改變汽車產業的亨利福特(Henry Ford)出生地，我們卻嚴重依賴外國供應商，尤其是中國；讓外國供應我們電動汽車所需的電池，很可恥。」

能源部聲明表示，拜登上任兩年來，電動汽車銷量增長兩倍，目前美國有逾200萬輛電動汽車和10萬座充電器；氣候法及基礎設施法讓公私部門投資重振國內製造業，擴大電動汽車充電並降低美國消費者運輸成本。

參院能源暨自然資源委員會主席曼欽是通過氣候法的關鍵票，該法在沒有任何共和黨人支持下仍然過關。