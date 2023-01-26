我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

電動車減稅偏袒中國 參議員曼欽提案要求延後實施

記者胡玉立／綜合報導
民主黨聯邦參議員曼欽25日提案要求延後實施電動汽車抵稅新措施。(美聯社)
民主黨聯邦參議員曼欽25日提案要求延後實施電動汽車抵稅新措施。(美聯社)

民主黨籍國會參議員曼欽(Joe Manchin)25日指責財政部新指南允許歐洲等國製造商毋須符合北美生產電動汽車電池的大部分規定，嚴重偏袒外國供應商，尤其是中國；他提案要求延後實施電動汽車抵稅新措施。然而此豁免措施正是拜登氣候法案的關鍵內容之一。

氣候法正式名稱為「降低通膨法」，曼欽表示，它其實是「能源安全法」，電動汽車抵免稅賦的目的應是「發展國內製造業，減少美國對外國供應鏈的依賴，生產電動汽車電池所需礦物」。

曼欽提案同一天，能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)和白宮氣候顧問扎伊迪(Ali Zaidi)出席華府車展，強調拜登政府正努力推動電動汽車和相關基礎設施。

氣候法規定為每輛電動汽車最高可抵免7500元稅金，以刺激電動汽車銷量、鼓勵在美國生產汽車和電池，減少溫室氣體排放；但包括法國總統馬克宏在內的歐洲和亞洲盟友均批評此規定對外國製造商不公，指新法補貼可能讓歐洲公司受挫。財政部後來決定將電池成分和礦物相關規定延至3月實施，其餘部分仍在元旦實施。

曼欽提案要求財政部停止給予不符電池要求的車輛減稅優惠。他說：「美國是改變汽車產業的亨利福特(Henry Ford)出生地，我們卻嚴重依賴外國供應商，尤其是中國；讓外國供應我們電動汽車所需的電池，很可恥。」

能源部聲明表示，拜登上任兩年來，電動汽車銷量增長兩倍，目前美國有逾200萬輛電動汽車和10萬座充電器；氣候法及基礎設施法讓公私部門投資重振國內製造業，擴大電動汽車充電並降低美國消費者運輸成本。

參院能源暨自然資源委員會主席曼欽是通過氣候法的關鍵票，該法在沒有任何共和黨人支持下仍然過關。

汽車 曼欽 拜登

上一則

Meta宣布：恢復川普臉書、IG帳號

下一則

密件連環爆 3位前總統忙自清 卡特以來 高層憑良心處理機密檔案

延伸閱讀

拜登兒子業餘畫作「高價賣」眾院共和黨人展開調查

拜登兒子業餘畫作「高價賣」眾院共和黨人展開調查
美德宣布戰車援烏 拜登：助烏克蘭長期防衛

美德宣布戰車援烏 拜登：助烏克蘭長期防衛
美德宣布戰車援烏 拜登：助烏克蘭長期防衛

美德宣布戰車援烏 拜登：助烏克蘭長期防衛
Fed「二把手」可能有新工作

Fed「二把手」可能有新工作

熱門新聞

一名嫌犯已經落網。（取材自推特）

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

2023-01-23 21:02
（取自ABC News）

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

2023-01-23 08:56
不少美國銀行(Bank of America)及Zelle用戶18日發現，顯示「已入帳」(posted)的轉帳匯款，金額卻沒出現在戶頭。(美聯社)

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

2023-01-19 09:34
加州大麻農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，64歲的嫌犯不久遭警方壓制逮捕。(取自KPIX電視新聞)

北加槍案死者都是他的華人同事 趙春利為何行凶？

2023-01-24 00:11
嫌疑犯是亞裔男性，有較深的膚色，約177公分，68公斤。身穿黑色皮質外套、頭戴針織帽，和戴著黑框眼鏡。（圖片來源：LASD）

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

2023-01-22 13:26
加州洛杉磯郡蒙特利公園市21日晚發生大規模槍擊事件，警方在現場調查。(美聯社)

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

2023-01-22 10:47

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍