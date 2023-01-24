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極右「守誓者」4成員 陰謀叛國罪確立

記者張聲肇／綜合報導
極右派民兵團體「守誓者」多名成員在國會暴亂期間，聚集在國會大廈外 。(美聯社)
極右派民兵團體「守誓者」多名成員在國會暴亂期間，聚集在國會大廈外 。(美聯社)

法院大陪審團23日宣布，涉嫌參加兩年前國會暴亂的極右派民兵團體「守誓者」（Oath Keepers）四名成員，陰謀叛國罪確立。

陪審團在三天當中，討論12小時後宣布判決。主審法官還沒決定哪一天宣布刑期。

這四人是佛州沙拉索塔市的哈企特（Joseph Hackett）、德州普洛斯波市的閔努塔（Roberto Minuta）、佛州潘塔格達市的莫斯徹爾（David Moerschel ）和亞利桑納州鳳凰市的瓦列霍（Edward Vallejo）。

這是司法部偵辦極右派衝撞國會，企圖制止國會議員確認拜登勝選的暴動案，又一場司法勝仗。「守誓者」前領導人塔瑞歐（Enrique Tarrio）和他手下「四大將」的審判庭也已在華府展開，預定數周後結束，司法部希望這五人也會受到司法制裁。

兩年下來，司法部偵辦國會暴亂案，已共提出近千訟案，對「守誓者」成員的指控，是罪名較重的陰謀叛亂罪。

檢方指出，「守誓者」創辦人羅茲(Stewart Rhodes)等人2020年11月選舉結束後不久，便開始策畫武裝叛變，讓川普不用因為敗選而下台。檢方引述成員之間的通訊，說他們預見「血腥」的內戰，也討論過為甚麼不能讓拜登入主白宮。

檢察官曼佐（Louis Manzo）在結辯時，對陪審團員說，「我國的民主遭受攻擊，但對被告而言，那正是他們辛苦籌謀的目的，也是他們大肆慶祝的時刻。」

檢方說，「守誓者」收集了大批武器彈藥，藏在維吉尼亞州某個旅館內，打算叛軍的「快速反應部隊」有必要在華府行事時，可以迅速遞交到部隊的手裡，幸好這些武器沒用上。

羅茲上周已被另一陪審團定罪。羅茲和該組織佛州分部負責人梅格斯（Kelly Meggs）的審判庭11月結束，兩人都被判決陰謀叛亂罪行成立，最多可判處20年徒刑。

佛州 司法部 拜登

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