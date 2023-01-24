闖國會蹺腳裴洛西桌面 暴徒巴內特罪名成立

在國會暴亂期間闖入眾院議長辦公室的巴內特，1月初至華府聯邦法院出庭時，向人豎起大拇指。(美聯社)

聯邦陪審團23日裁定巴內特(Richard "Bigo" Barnett)2021年1月6日攻擊國會的罪名成立，他闖入國會大廈後直奔時任眾院 議長裴洛西 的辦公室，一幅顯示他坐在椅子上、雙腳放在桌面的照片，成為暴徒洗劫國會的經典畫面，法官定5月3日宣判刑期。

陪審團只用兩小時就對巴內特做出定罪裁決，包括妨礙國會程序與製造內亂的重罪和其他若干輕罪，但在量刑前他並未遭拘留。不過巴內特是最早被捕的攻擊國會暴徒之一，司法部 當年1月展開調查後，他當月即受到指控，時任司法部代理部長羅森(Jeffrey Rosen)稱，巴內特坐在裴洛西辦公室的照片「令人作嘔」。

檢方說，巴內特攜帶95萬伏的電擊槍進入國會，但他沒有被控在騷亂期間進行過暴力攻擊。

巴內特之所以成為首批被捕的暴徒，是因為他在國會大廈外接受電視採訪時承認，他進入裴洛西的辦公室，並留條寫道「裴洛西：巴內特到此一坐」。

採訪鏡頭顯示，巴內特的手裡拿著發自裴洛西辦公室的一封信，是給時任聯邦眾議員隆格(Billy Long)的。在被問到信是不是他偷的，巴內特說：「我沒偷，信封上有我的血，有人把我碰傷了，我在裴洛西的辦公室流了血。我在她桌子上留了一枚25分錢硬幣，當然她不值這些錢，我還留了一張條子『裴洛西，巴內特來過』。]

巴內特在受審期間試圖淡化他的行為，表示他只是被動地跟隨人群進入國會，而且在裡面待的時間很短，還表示「我可能不該將雙腳放在桌子上」，但他堅稱自己是被人推著進入國會大廈。

陪審團裁決後，巴內特走出法庭時抱怨說，他沒有受到公正審判，但不清楚他會不會對陪審團的裁決提出上訴。

巴內特將於5月3日出席量刑聽證，可能因為被定重罪而面臨多年刑期，但在量刑前他是自由的。