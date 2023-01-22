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共和黨想廢所得稅 國稅局想加營業稅…民主黨「稅」不安寧

編譯陳韻涵／綜合21日電
喬治亞州共和黨聯邦眾議員卡特提議以全國性營業稅取代個人和企業所得衍生的稅務，引發民主黨人批評。(美聯社)
喬治亞州共和黨聯邦眾議員卡特提議以全國性營業稅取代個人和企業所得衍生的稅務，引發民主黨人批評。(美聯社)

共和黨提案廢除所得稅，國稅局則有意推行全國營業稅，拜登總統與民主黨找到新的政治出氣筒。

華盛頓時報報導，拜登把握抨擊共和黨的機會，藉此證明哪個政黨更努力幫助美國中產階級。

拜登16日出席民權運動領袖、非裔牧師夏普頓(Al Sharpton)的「國家行動網」(National Action Network)活動中表示，「他們希望透過數千種日常用品，如雜貨、汽油、服飾等，對中產階級徵稅，卻對富人減稅，並以全國性的營業稅補貼百萬富和億萬富翁的損失。」

民主黨眾議員希望於2024年繼續保有參院並奪回眾院，眾議員則打鐵趁熱。

面臨連任苦戰的蒙大拿州民主黨參議員泰斯特(Jon Tester)已經公開反對這項「糟糕的」提案，他說：「蒙大拿州沒有營業稅，我們不需要聯邦政府徵我們的稅，眾院共和黨的計畫想對各項雜貨、燃料徵收30%的全國營業稅，將加重蒙大拿州工人家庭的負擔。」

伊利諾州眾議員卡斯坦(Sean Casten)則表示，這項法案成為共和黨認為「你們的日常開銷太少，需要加徵30%稅」的證明。

共和黨則表示，民主黨人扭曲了共和黨的提議，稱會以23%的營業稅取代所得稅、薪酬稅、遺產稅和贈與稅，而非反對者所稱的30%。

喬治亞州共和黨聯邦眾議員卡特(Buddy Carter)，提出這項法案，旨在廢除所得稅等不同名目的稅，改徵全國統一的消費稅。

卡特指民主黨「散播恐懼」，解釋該法案將簡化稅則，讓國民更好掌握年底要繳給政府多少錢。

卡特說：「讓我們面對現實吧，人們不愛繳稅，但若他們要繳稅，他們寧可繳消費稅。你可以控制想繳多少，若要買一艘船就得納稅，而若不想繳稅就別買。」

卡特提議以全國性營業稅取代個人和企業所得衍生的稅務，只有個人使用的商品和服務需要課稅，公用的便不用。

然而，並非所有共和黨議員都樂見這項法案，今年將擇日全院投票。

多位共和黨眾議員表示，他們覺得卡特的提案增加無謂的紛爭，且此案通過民主黨掌握的參院或交由拜登簽署成為法律的機率渺茫。

共和黨 民主黨 眾議員

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