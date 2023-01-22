共和黨想廢所得稅 國稅局想加營業稅…民主黨「稅」不安寧
共和黨提案廢除所得稅，國稅局則有意推行全國營業稅，拜登總統與民主黨找到新的政治出氣筒。
華盛頓時報報導，拜登把握抨擊共和黨的機會，藉此證明哪個政黨更努力幫助美國中產階級。
拜登16日出席民權運動領袖、非裔牧師夏普頓(Al Sharpton)的「國家行動網」(National Action Network)活動中表示，「他們希望透過數千種日常用品，如雜貨、汽油、服飾等，對中產階級徵稅，卻對富人減稅，並以全國性的營業稅補貼百萬富和億萬富翁的損失。」
民主黨眾議員希望於2024年繼續保有參院並奪回眾院，眾議員則打鐵趁熱。
面臨連任苦戰的蒙大拿州民主黨參議員泰斯特(Jon Tester)已經公開反對這項「糟糕的」提案，他說：「蒙大拿州沒有營業稅，我們不需要聯邦政府徵我們的稅，眾院共和黨的計畫想對各項雜貨、燃料徵收30%的全國營業稅，將加重蒙大拿州工人家庭的負擔。」
伊利諾州眾議員卡斯坦(Sean Casten)則表示，這項法案成為共和黨認為「你們的日常開銷太少，需要加徵30%稅」的證明。
共和黨則表示，民主黨人扭曲了共和黨的提議，稱會以23%的營業稅取代所得稅、薪酬稅、遺產稅和贈與稅，而非反對者所稱的30%。
喬治亞州共和黨聯邦眾議員卡特(Buddy Carter)，提出這項法案，旨在廢除所得稅等不同名目的稅，改徵全國統一的消費稅。
卡特指民主黨「散播恐懼」，解釋該法案將簡化稅則，讓國民更好掌握年底要繳給政府多少錢。
卡特說：「讓我們面對現實吧，人們不愛繳稅，但若他們要繳稅，他們寧可繳消費稅。你可以控制想繳多少，若要買一艘船就得納稅，而若不想繳稅就別買。」
卡特提議以全國性營業稅取代個人和企業所得衍生的稅務，只有個人使用的商品和服務需要課稅，公用的便不用。
然而，並非所有共和黨議員都樂見這項法案，今年將擇日全院投票。
多位共和黨眾議員表示，他們覺得卡特的提案增加無謂的紛爭，且此案通過民主黨掌握的參院或交由拜登簽署成為法律的機率渺茫。
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