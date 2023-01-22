新書揭：庫許納和川普 大選時多次爆口角

前白宮資深顧問、川普女婿庫許納。(美聯社)

紐約時報(NYT)暢銷作家惠普爾(Chris Whipple)最近出版新書「一生之戰：拜登 的白宮內幕」(The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House，暫譯)，首次揭露前總統川普 和女婿、也是前白宮資深幕僚的庫許納 (Jared Kushner)在2020年大選期間，曾經爆發多次口角。

書中指出，因為庫許納完全不相信川普指控選舉不公的說詞，而且抨擊建議川普參選的律師們根本是「小丑」，顯示川普和庫許納雙方早就因為理念不同，關係惡化。

惠普爾在新書中表示，庫許納曾經對川普挑明：「我不喜歡你正在做的事，你會衝著我大吼大叫。」對於建議川普參選的律師朱利安尼(Rudy Giuliani)和鮑威爾(Sidney Powell)兩人，庫許納斥之為「小丑」，對於他們的行徑直言就是一場「胡搞秀」。

「只要你一離開白宮，許多人都會自動散開。」庫許納在一場激烈爭論中，對著川普吼叫：「我會待到你走投無路為止，到時候你才會想聽我講。」

新書也提及川普複雜的行事作風。根據媒體報導，當初川普離開白宮前，特別給拜登寫了一封「親切到令人吃驚」的信件，庫許納告訴惠普爾，川普一方面花了三天時間寫信，一方面又公開指控大選結果被竊，庫許納直言：「顯見他(川普)有許多不同層面」。

新書「一生之戰」於本月17日上架，書中主要描述拜登政府的關鍵人物，包括白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)、國務卿布林肯(Antony Blinken)和中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)等。

擅長挖掘白宮內幕的惠普爾揭露拜登政府運作的幕後花絮，包括令人驚訝的內幕，從拜登與副總統賀錦麗之間的爭執，到拜登對部分特勤探員的不信任。惠普爾表示：「許多特勤探員都是出身南方的白人前任警察，特別保守，拜登不信任他們，對於他們環伺身邊深感不安」。