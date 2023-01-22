政績毀譽參半 芝非裔女市長連任吃力

芝加哥市長萊特福特面臨八個候選人的挑戰，連任競選中處於守勢。(美聯社)

芝加哥 市長萊特福特(Lori Lightfoot)上任四年的政績毀譽參半，連任競選中處於守勢，面臨八個候選人的挑戰，在下月28日的選舉中，包括萊特福特在內的九個候選人不可能有人超過50%的當選門檻，最終勝者4月4日將在前兩名領先者的複選中決出。如果萊特福特輸掉，將成為芝市數十年來第一個連任競選失敗的市長。

萊特福特曾創造歷史，成為芝市第一個非裔女性、第一個公開同性戀身分的市長，四年前以發誓消除市府腐敗和打造更安全與更公平的口號而當選市長。

萊特福特表示，她的政府在重大議題上取得進展，包括加大對資金不足社區的投入、取締街頭非法槍枝、過去四年的應對疫情和對警察 暴力抗議的處理。

芝加哥是民主黨大本營，萊特福特曾任聯邦檢察官，從未擔任過公職。她的部分危機處理受到讚譽，包括疫情爆發後下令封城，和明尼亞波利斯市非裔佛洛伊德(George Floyd)被白人警察跪頸致死引發抗議和騷亂後，下令將芝加哥河的多個開啟橋抬起，以犧牲商業區的利益為代價，阻止抗議人群湧入市中心。

今年的市長選舉是聚焦犯罪，萊特福特的連任競選深受犯罪率升高的影響，芝市2021年發生800起凶殺案，為25年來最多。儘管2022年有所降低，但仍比她上任之前高。

面對芝市犯罪率居高不下的批評，萊特福特強硬回擊對方是性別歧視。芝加哥民眾對凶殺和劫車等暴力犯罪的憂慮日甚一日，萊特福特表示：「我承認市民感到不安全。」

萊特福特的最強競爭對手可能是擔任兩屆民主黨國會眾議員 的加西亞(Jesus “Chuy” Garcia)，他曾是芝加哥市議員和州參議員，八年前在複選中敗給前市長伊曼紐(Rahm Emanuel)。萊特福特在電視廣告中批評加西亞腐敗，競選國會眾議員時從加密貨幣公司拿錢，加西亞則指責萊特福特好鬥。

芝加哥教師工會四年前支持萊特福特，但雙方在2019年教師罷工期間發生衝突，教師工會如今支持她的一個對手。萊特福特也與芝市警察工會和警察兄弟會的關係不睦，他們是支持她的另一個對手。