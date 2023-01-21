白宮幕僚長柯連恩將卸任 關鍵角色誰來接班？

拜登總統就職甫滿兩周年，白宮幕僚長柯連恩將在拜登下個月發表國情咨文後離職。(美聯社)

白宮 幕僚長柯連恩(Ron Klain)在引領白宮政府歷經兩年的波折起伏後，預計在未來幾周內卸任。他的求去，堪稱拜登 總統上任兩年來最重大也極為罕見的高層人事更迭，柯連恩離職和將由誰接任，格外引人關注。

紐約時報報導，現年61歲的柯連恩是半個多世紀以來民主黨 總統的首任幕僚長中，任職最久的一位；他也為此深感自豪。但拜登預計將在春季宣布競選連任，部分助理將從白宮轉向競選總部，顧問們預計會出現更多異動。

應會在國情咨文後異動

拜登政府高級官員指稱，柯連恩自去年11月民主黨期中選舉獲得比預期更好成績後，就私下告訴同事，他已準備向人生下一階段邁進，政府也一直在尋找合適接替人選。這項人事異動應會在拜登2月7日發表國情咨文、概述來年政治議程之後的某個時刻宣布。柯連恩可能會留任一段過渡期，協助下任幕僚長適應新局。

眼下，白宮正面臨越來越多政治和法律威脅，新任命特別檢察官將調查拜登不當處理機密文件案，共和黨主導的新一屆眾院也將進行一連串調查，加上2024年大選迫近，新幕僚長任重道遠，須帶領拜登白宮進行各種防禦和反擊。

可能接替人選名單曝光

高層官員提到可能的接替人選包括：勞工部部長偉殊(Martin J. Walsh)；現任駐經濟合作發展組織大使、前德拉瓦州州長馬克爾(Jack A. Markell)； 拜登資深顧問鄧恩(Anita Dunn)；總統參事瑞徹提(Steven J. Ricchetti)；前白宮疫情應對協調員齊思茨(Jeffrey D. Zients)；白宮國內政策顧問萊斯(Susan Rice)及農業部長維薩克(Tom Vilsack)。

共和黨曾諷「虛擬總理」

柯連恩一直是拜登政府極重要關鍵人物。仰慕者說，柯連恩陸續為拜登工作30多年，少有人能像他這樣引導拜登；他的影響力大到讓共和黨人嘲諷地稱他「虛擬總理」，民主黨人則在對政府決定失望時指責他。

柯連恩於多屆政府及國會的豐富經驗、應對嚴峻政治挑戰的聲譽及他與拜登的悠久互動，讓他成為整個白宮除總統之外的最關鍵角色。20日，柯連恩推文回顧拜登就職兩周年時寫道：「艱難的兩年，很多事要完成，但進步如此之大。」

學者：繼任者並不容易

布魯金斯學院研究政府人員的總統學者坦帕斯(Kathryn Dunn Tenpas)說：「他是非常獨特的幕僚長，要找到具備所有像他能耐的繼任者並不容易，而且很可能根本不可能。」