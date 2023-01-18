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白宮網上會議 亞太裔盼納更多公職

記者和釗宇／紐約報導
白宮17日舉行線上會議，公布全美首個「在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民社區公平、正義和機會的國家戰略」，將打擊仇亞犯罪和歧視作為首要目標。(視頻截圖)
白宮17日舉行線上會議，公布全美首個「在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民社區公平、正義和機會的國家戰略」，將打擊仇亞犯罪和歧視作為首要目標。(視頻截圖)

白宮17日舉行線上會議，公布全美首個「在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民社區公平、正義和機會的國家戰略」(National Strategy to Advance Equity, Justice and Opportunity for Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander Communities)，將打擊仇亞犯罪和歧視作為首要目標，同時改善亞太裔數據收集並擴大語言服務，促進更多亞太裔進入聯邦政府工作。

美國貿易代表戴琪、國土安全部副部長田凱(John Tien)、勞工部副部長蘇維思等華裔官員和另外20多名聯邦官員和社區代表參會；戴琪表示，這項戰略是聯邦政府與社區宣導者合作一年多的工作成果，「闡述促進在美亞太裔正義與機會的承諾，以我們的共同進步為基礎，確保家庭、鄰里和社區的安全和繁榮。」

美國貿易代表戴琪表示，這項戰略闡述了促進在美亞太裔正義與機會的承諾，確保家庭、鄰...
美國貿易代表戴琪表示，這項戰略闡述了促進在美亞太裔正義與機會的承諾，確保家庭、鄰里和社區的安全和繁榮。(視頻截圖)

總統拜登2021年5月簽署行政令成立白宮在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民倡議委員會(WHIAANHPI)，協調聯邦政府各部門合作，為全國亞太裔社區提供幫助，改進機構間的政策制定、項目開發和外展工作；委員會下設跨部門工作組，32個聯邦機構去年5月提交項目計畫，內容包括打擊仇亞犯罪和歧視、為各族裔社區分別統計數據以及促進語言服務等。

根據該委員會公布的報告，該戰略的首要目標是促進包容亞太裔社區並打擊仇亞犯罪和歧視；根據報告，2020年仇亞犯罪比2019年猛增73%，各大城市2021年的仇亞犯罪事件更比2010年猛增339%，而且更多仇亞事件其實未被報告，實際數量被低估；委員會已經成立專門打擊仇亞暴力犯罪的工作組，在全國各地與亞太裔社區溝通並分享資源。

同時，鑑於亞太裔各族裔差異較大，該戰略將推動將各族裔數據進行細分，以促進幫扶政策的準確性，並針對亞太裔擴大多語言服務，破除亞太裔獲得聯邦政府資源語言阻礙，促進亞太裔內各族裔公平獲得抗疫資源。

此外，這項戰略還將推動更多亞太裔參與聯邦各級政府；報告表示，亞太裔在聯邦政府內代表比重過低，僅有6%的聯邦政府高級官員是亞太裔；委員會將與聯邦人事管理局(Office of Personnel Management)、白宮總統人事辦公室(White House Office of Presidential Personnel)合作，為亞太裔提供更多進入聯邦政府工作的機會和通道。

聯邦政府 白宮 歧視

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