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期中敗選 新墨州共和黨落選人 涉唆使槍擊民主黨官員被捕

編譯徐薏茹、俞仲慈／綜合17日電
被捕的新墨西哥州共和黨眾議員候選人潘尼亞 。(美聯社)
被捕的新墨西哥州共和黨眾議員候選人潘尼亞 。(美聯社)

去年期中選舉敗落的新墨西哥州共和黨州眾議員候選人潘尼亞 (Solomon Peña)，因涉策畫並參與四起槍擊民主黨籍官員案件，於16日遭警方逮捕，隨後被控持有槍枝、致命性武器攻擊、教唆犯罪等多項罪名。 

新墨西哥州近兩個月發生一連串針對民主黨籍官員住家、辦公室攻擊的槍擊案，16日警方逮捕新墨州期中選舉敗選的州眾院候選人潘尼亞(Solomon Pena)，他被指控密謀策畫這一連串槍案，買通四名槍手攻擊四名阿布奎基市(Albuquerque)地方官員住宅。

受害的民主黨人其中兩人為伯納利歐郡(Bernalillo)議員，另兩人為州議員。

根據警方消息，潘尼亞的犯案動機可能源於對11月選舉失利的不滿，警方發言人加列戈斯(Gilbert Gallegos)16日在記者會說明，潘尼亞聲稱他敗選是因為選舉舞弊。

潘尼亞是前總統川普的支持者，在期中選舉以26%對74%敗給現任民主黨聯邦眾議員加西亞(Miguel P. Garcia)後，向三名郡議員及一名州參議員提出重新計票遭拒，其中部分官員的住宅正是槍擊案的目標。

加列戈斯表示：「潘尼亞抱怨選舉，覺得被操縱，正如市長所言，他是一名選舉否認者，他不想接受選舉結果。」

其中一次與地方及州級官員的會議變得激烈，加列戈斯指出，據信其中一會議實際上爆發相當大的爭執，會議結束不久後就發生槍擊案。

警方稍早逮捕另一名嫌犯，該嫌持有可能在其中一起槍案使用的槍枝。警方表示還有其他四人涉案，將提出更多指控及逮捕令。

民主黨 槍擊 新墨西哥州

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