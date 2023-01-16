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共和黨籍眾院監委會主席：桑托斯若違競財法 將被逐出國會

編譯俞仲慈／綜合15日電
眾院監督委員會主席柯默說，紐約州眾議員桑托斯若違反競選財務法，將被逐出國會。圖為桑托斯坐在國會。(美聯社)
眾院監督委員會主席柯默說，紐約州眾議員桑托斯若違反競選財務法，將被逐出國會。圖為桑托斯坐在國會。(美聯社)

共和黨籍眾院監督問責委員會(Republican and House Oversight Committee)主席柯默(James Comer)15日接受媒體專訪時表示，若紐約州眾議員桑托斯(George Santos)確實違反競選財務法，將被逐出國會，但面對黨內同志要求下台的壓力，桑托斯仍然堅持不辭職。

柯默參加電視新聞網CNN「國情咨文」(State of the Union)節目中直言「桑托斯是個壞蛋」。他表示「並非由我或任何其他國會議員決定桑托斯是否因說謊被判出局，但如果他違反競選財務法，將被國會開除。」

紐約時報去年12月初踢爆桑托斯大部分履歷都是捏造，包括財產、高盛公司和花旗銀行的工作資歷以及勃魯克學院的學位，隨後聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)接獲檢舉，桑托斯競選資金來源可疑，因其2020年競選財報稱年收入5萬5000元，何以2022年競選貸款可達70萬元，質疑桑托斯支出紀錄不實，涉嫌中飽私囊。

對於桑托斯一連串的醜聞，十多名共和黨官員群起要求他辭職，其中多數來自桑托斯選區，包括皇后區和長島的部分地區，而且至少有六名紐約共和黨代表也要求他下台，但桑托斯12日表示「只有下次選舉失利，我才會騰出紐約地區(眾議員)席次。」

新任眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)則表示，將把桑托斯的命運交由操守委員會(Ethics Committee)和選民決定。

紐約州民主黨眾議員高德曼(Dan Goldman)15日已寫信給議長麥卡錫、共和黨會議主席史提法尼克(Elise Stefanik，紐約州)以及共和黨政治行動委員會「眾院領導基金」(Congressional Leadership Fund)負責人康斯坦(Dan Conston)，要求他們針對桑托斯醜聞配合道德調查，「如果在競選期間，共和黨高層已知桑托斯說謊並選擇同謀，則完全是另一回事。」

共和黨 眾議員 紐約州

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