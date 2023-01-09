內憂加外患 胡佛學者：美國民主仍危機四伏

史丹佛大學胡佛研究所學者撰文指出，美國國會山莊暴動兩週年後，民主受到國會彈劾案和社群平台放任假消息等因素影響仍然堪憂，讓亟欲穩固政權的中俄領袖有機會見縫插針。

期刊「外交事務」（Foreign Affairs）近日刊登一篇題為「美國民主仍處於危險中」的評論，呼籲華府採取更積極的作為挽救美國民主，遏止中俄持續在全球散布假消息抹黑西方民主價值。

胡佛研究員艾倫卡特（Erin Baggott Carter）、布瑞特卡特（Brett L. Carter）和資深研究員戴雅門（Larry Diamond）共同撰寫此文，指出中俄利用美國民主被侵蝕的現象，加大力道進行政治宣傳，已在國際間發揮作用。

文章指出美國民主因國會山莊暴動案步入歷史低點，兩年來逐步重返正軌，而中俄兩大專制政權，前者因為COVID-19防疫和經濟問題，後者則受烏克蘭戰爭影響而陷入掙扎，亟欲藉由詆毀民主對手來鞏固政權。

俄羅斯和中國都砸下重金擴大外宣，但是中國透過更多種管道包括社群媒體 和英文媒體來運作，而且「實際產生效果」；在巴西、印度和南非，民眾因中國的宣傳對民主的支持度降低，在六大洲19個國家，認為「中國模式優於美式自由民主」的人數增加。

中俄的假訊息散播，在社群媒體推波助瀾下日益嚴重，另外，近來快速發展的生成式人工智慧（generative AI）將使這個現象「惡化速度加快」。

文章呼籲美國必須正視並改善國內民主面臨的挑戰，才不致讓中俄有機會見縫插針，進而重拾美國在全球的領導地位。

三位學者表示美國應該增加對國家軟實力的投資 ，提到美國1994年投資在公共外交的金額是25億美元，2010和2011年也維持住這樣的水準，但是近年隨著挑戰增加，投資不增反降，到了2020年只有22億3000萬美元。

學者們也主張美國除了要對抗假訊息，更要讓全球認同美國的民主價值和理念，因此不僅應該促進媒體提供正確、獨立和專業的報導，也應該以行動支持多元分散的媒體網絡，讓全球為公眾利益服務的媒體更有自主性。

文章也強調美國和其他民主政體必須強化社群平台的監管機制，「首要任務就是禁止美國設備安裝中國影音分享軟體TikTok」。

胡佛學者總結表示美國國會遇襲兩週年後的現今，美國民主仍舊脆弱，國內部分州設法限制少數族裔投票權、以及北卡羅來納州 國會選區重劃案都對民主造成衝擊，這狀況若持續惡化，專制國家的假訊息操作將有更多發揮的空間。