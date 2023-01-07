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國會暴亂殉職警遺族控川普教唆協助攻擊 求償千萬

編譯陳韻涵／綜合6日電
國會暴動兩周年前夕，因為2021國會暴動而過世的國會警察斯科尼克的家屬，控告前總統川普等人，求償千萬元。圖為一名警員在去年一項紀念活動上拿著印有斯科尼克照片的資料。(美聯社)
國會暴動兩周年前夕，因為2021國會暴動而過世的國會警察斯科尼克的家屬，控告前總統川普等人，求償千萬元。圖為一名警員在去年一項紀念活動上拿著印有斯科尼克照片的資料。(美聯社)

因為2021國會暴亂而過世的國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)的家屬，在國會暴亂兩周年前夕，控告前總統川普，指控川普對2020年大選被竊論的不實論述和導致國會暴亂的煽動性措辭，是造成斯科尼克身故的原因。

斯科尼克遺族的律師尋求至少1000萬元賠償，提出的指控罪名是所有被告涉嫌過失致死、共謀侵犯公民權利，教唆與協助攻擊。

華爾街日報報導，斯科尼克遺族委託的律師團在47頁的訴狀中指出，川普「故意激怒民眾，指示並鼓勵暴徒攻擊國會和反對他的人」。

訴狀指出，川普2021年1月6日當天上午在華府舉行的活動上發表言論，慫恿支持者前進國會「拚命戰鬥」(fight like hell)。

此案被告除了川普之外，還有當天攻擊斯科尼克的卡特(Julian Elie Khater)和塔紐斯(George Tanios)。

卡特去年承認對斯科尼克等國會警察使用化學噴霧，塔紐斯則對國會攻擊衍生的輕罪指控認罪；兩人去年1月27日被判刑，但檢察官並未提及兩人與斯科尼克過世之間的關聯性。

斯科尼克受到化學噴霧攻擊後被送醫治療，隔天宣告不治。

對於斯科尼克遺族的提告，卡特與塔紐斯的律師不予置評。

川普的發言人表示，川普當初呼籲抗議群眾「和平、愛國的讓他們的聲音被聽見」，「大型科技業片面審查且壓抑他的和平呼聲，也應該被追究責任」，川普「不怕無聊的攻擊」。

華盛頓法醫辦公室2021年4月表示，斯科尼克死於中風，屬於自然死亡，且使用「單一疾病致死」的術語；該辦公室表示，若「因受傷加速死亡」，則不會判定為自然身亡。

國會警察隊當時因應華盛頓法醫辦公室的裁判，發布聲明表示，「這並未改變斯科尼克警官值勤時身亡且勇敢捍衛國會殿堂與國會山莊的事實」。

川普 警察 中風

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