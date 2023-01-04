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川普為黨內「混亂」抨擊麥康諾趙小蘭夫婦 拒說是否仍挺麥卡錫選議長

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普（右）與眾院議長候選人麥卡錫。資料照片。（路透）
美國前總統川普（右）與眾院議長候選人麥卡錫。資料照片。（路透）

美國眾議院共和黨籍議長候選人、加州聯邦眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）3日經過三輪投票都無法取得必要的218票支持，但國會山莊報報導，前總統川普反倒為黨內「混亂」（turmoil）攻擊參院共和黨領袖麥康諾與其妻趙小蘭。

根據報導與貼文截圖，川普在自家「Truth Social」平台發文，先稱共和黨內有「太多不必要的混亂」，接著抨擊很大程度上要歸因於麥康諾、在他執政時擔任運輸部長的趙小蘭與「他們的假共和黨人（RINO）盟友」，稱這些人不斷屈服於拜登總統跟民主黨人，讓其他人都難為。

川普還在貼文抨擊，麥康諾與「假共和黨人」日前交給民主黨的1.7兆美元綠色新政「加強劑」（booster）對共和黨人是真正的掃興與尷尬。

據報導，川普最初曾試圖幫助麥卡錫取得所需票數，但隨著眾議院3日始終選不出議長，他接受NBC新聞的獨家訪問時，就拒絕透露自己是否仍支持麥卡錫。不過，麥卡錫當晚結束跟盟友的閉門會議後告訴記者，「川普已經重申了他的支持，我今晚跟他談過」。

共和黨 川普 麥卡錫

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