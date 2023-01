川普為黨內「混亂」抨擊麥康諾趙小蘭夫婦 拒說是否仍挺麥卡錫選議長

美國眾議院共和黨 籍議長候選人、加州聯邦眾議員麥卡錫 (Kevin McCarthy)3日經過三輪投票都無法取得必要的218票支持,但國會山莊報報導,前總統川普 反倒為黨內「混亂」(turmoil)攻擊參院共和黨領袖麥康諾與其妻趙小蘭。

根據報導與貼文截圖,川普在自家「Truth Social」平台發文,先稱共和黨內有「太多不必要的混亂」,接著抨擊很大程度上要歸因於麥康諾、在他執政時擔任運輸部長的趙小蘭與「他們的假共和黨人(RINO)盟友」,稱這些人不斷屈服於拜登總統跟民主黨人,讓其他人都難為。

川普還在貼文抨擊,麥康諾與「假共和黨人」日前交給民主黨的1.7兆美元綠色新政「加強劑」(booster)對共和黨人是真正的掃興與尷尬。

據報導,川普最初曾試圖幫助麥卡錫取得所需票數,但隨著眾議院3日始終選不出議長,他接受NBC新聞的獨家訪問時,就拒絕透露自己是否仍支持麥卡錫。不過,麥卡錫當晚結束跟盟友的閉門會議後告訴記者,「川普已經重申了他的支持,我今晚跟他談過」。

Trump on Truth Social says there “is so much unnecessary turmoil in the Republican Party.” No mention of the McCarthy Speaker votes today. pic.twitter.com/XWYmp1Fz61