眾院國會暴動調查委員會 新會期前解散

針對2021年1月6日國會暴動進行長達18個月調查之後，眾院國會暴動調查委員會2日宣告解散。(美聯社)

針對2021年1月6日國會暴動進行長達18個月調查後，眾院 國會暴動調查委員會在國會會期最後一天，2日宣告解散，3日開始的新會期，共和黨 將成為眾院多數黨。

眾院國會暴動調查委員會上個月向司法部 提出的刑事轉介(criminal referrals)，建議司法部對前總統川普提出刑事起訴。

該委員會不少助理已經提前一步離開，仍留在崗位上的助理過去兩周則忙著發布各種資料，包括長達814頁的最終版調查報告、大約200份證人接受約談紀錄逐字稿，以及調查報告結論的佐證資料。未用完的經費將交還聯邦總務署。

委員會成員說，希望讓調查工作全面公開，以凸顯國會暴動攻勢事件及川普多管齊下企圖推翻大選結果的嚴重性。

民主黨籍國會暴動調查委員會主席湯普森(Bennie Thompson)與調查委員會副主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)共同發表離別聲明寫道：「問責是非常重要的，可以阻擋未來企圖顛覆選舉的其他計謀。」同時指出：「我們提供一連串的刑事轉介，接下來將由司法制度接手。」

調查委員會的某些工作內容，例如數百名證人接受詢問時的錄影帶檔案，暫時不公開。調查委員會將把證人錄影檔案與其他委員會的其他影音檔送交國家檔案局(National Archives)，根據法律規定，國家檔案館將於50年後公布檔案。

即將成為眾院多數黨的共和黨，則可提早取得調查委員會檔案。根據1日公布的眾院規則條款，檔案局得以在1月17日之前把與調查委員會有關的檔案移交給眾院。至於共和黨是否將援引這項條款取得檔案，取得檔案之後又將做何用途，目前則無法確知。