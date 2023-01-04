期中選舉不佳 川普「不是我的錯」：墮胎議題處理差 惹火極右派

前總統川普將共和黨在2022年期中選舉遭逢挫敗歸咎於墮胎權議題，引發極右派倡議者不滿。(路透)

執政期間與反墮胎 的保守派陣營關係融洽的前總統川普 ，將共和黨 在2022年期中選舉遭逢挫敗歸咎於墮胎權議題，引發極右派倡議者不滿。

川普元旦當天在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「期中選舉共和黨表現不如預期，並非我的錯。」他指出：「是因為墮胎議題，許多共和黨人處理得不好，特別是堅決主張連例外情況都不允許的那些人，甚至強暴、亂倫或孕婦面臨生命危險也不准墮胎，導致大量選民流失。」

川普在發文中寫道，數十年來辛苦推動反墮胎的民眾，最高法院的裁決終於如願以償，「然後他們就消失了，再也沒看到。而且，麥康諾(Mitch McConnell)笨透了。」

某些保守派人士及反墮胎倡議者立即連續反駁川普說詞，並強調共和黨與反墮胎運動都支持當孕婦面臨生命危險時，為救母親可以墮胎。

保守派時事評論員多梅內克(Ben Domenech)在推特發文寫道：「首先，川普背書結果卻落選的候選人裡，沒有一人支持他所謂不容許有例外的虛構說詞。」推文中指出：「基本上，根本沒有共和黨候選人同意當母親性命垂危時也禁止墮胎。」

多梅內克指出，川普口無遮攔的發言，到了2024年共和黨總統初選時，將會得到報應。他指出，川普突然在墮胎權議題上向左轉「真夠蠢」。

2022年競選期間，保守派倡議團體「蘇珊安東尼反墮胎美國」(Susan B. Anthony Pro-Life America)與「婦女發聲政治行動委員會」(Women Speak Out PAC)總共投注創新高的7800萬元費用。「蘇珊安東尼反墮胎美國」2日發表聲明說，「我們非常期待聆聽川普先生與所有總統候選人完整說明他們的立場。」