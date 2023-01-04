川普鑽漏洞 濫用企業虧損避稅 稅法公平性遭質疑

眾院委員會去年底公布的前總統川普數千頁稅表資料顯示，川普利用數千萬企業虧損來降低他的年度應納稅額，部份情況甚至分文未繳。(路透)

眾院歲出入委員會去年底公布的前總統川普 數千頁稅表 資料顯示，川普利用數千萬企業虧損來降低他的年度應納稅額，部份情況甚至未繳一文稅金，招致各界質疑稅法及其公平性。

川普的一項主要業務被判刑事稅務詐欺，但他本人迄今未被控在稅收和個人會計方面違法；稅務倡議團體「美國人稅收公平」(Americans for Tax Fairness)執行董事克萊門特(Frank Clemente)表示，「川普的稅表公布，讓我們知道他有幾年沒繳聯邦所得稅」，川普利用的「稅制漏洞需要徹底改變」。

川普上月30日發布聲明，炫耀他善用稅則的優勢，尤其是利用業務損失免除個人稅務的部分。

川普寫道，「所謂的川普稅表再次顯示我多麼為我的成就自豪，以及我得以利用折舊和其他多種稅額抵免獎勵，創造數千個工作機會，壯大企業及其結構」。

政治新聞網站國會山莊報(The Hill)報導，川普不理會國稅局 政策的原因不明，但川普複雜的財務狀況及允許他合法運用的稅法規定，讓國稅局「缺乏資源」處理此事。

負責審計川普稅務的其中一名國稅局職員表示，「缺乏資源是無法追查前總統稅務的主因」。

眾院歲出入委員會報告指出，「川普個人的稅表包含數百個相關法人和活動、眾多行程、外國稅務抵免，以及數百萬元的淨經營虧損抵免。」

國稅局未來十年將取得800億元額外經費，這是目前每年預算的將近一倍，藉此強化職員審計複雜企業營運的能力；但一般納稅人與企業主的稅制差距，代表這筆經費可能無法有效促成法律改革。

財政部長葉倫(Janet Yellen)去年曾表示，「根據現行機制，美國勞工幾乎負擔所有的稅務，而許多有錢人濫用稅務機制，避繳數十億元的稅款」。