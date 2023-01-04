我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

川普鑽漏洞 濫用企業虧損避稅 稅法公平性遭質疑

編譯陳韻涵／綜合3日電
眾院委員會去年底公布的前總統川普數千頁稅表資料顯示，川普利用數千萬企業虧損來降低他的年度應納稅額，部份情況甚至分文未繳。(路透)
眾院委員會去年底公布的前總統川普數千頁稅表資料顯示，川普利用數千萬企業虧損來降低他的年度應納稅額，部份情況甚至分文未繳。(路透)

眾院歲出入委員會去年底公布的前總統川普數千頁稅表資料顯示，川普利用數千萬企業虧損來降低他的年度應納稅額，部份情況甚至未繳一文稅金，招致各界質疑稅法及其公平性。

川普的一項主要業務被判刑事稅務詐欺，但他本人迄今未被控在稅收和個人會計方面違法；稅務倡議團體「美國人稅收公平」(Americans for Tax Fairness)執行董事克萊門特(Frank Clemente)表示，「川普的稅表公布，讓我們知道他有幾年沒繳聯邦所得稅」，川普利用的「稅制漏洞需要徹底改變」。

川普上月30日發布聲明，炫耀他善用稅則的優勢，尤其是利用業務損失免除個人稅務的部分。

川普寫道，「所謂的川普稅表再次顯示我多麼為我的成就自豪，以及我得以利用折舊和其他多種稅額抵免獎勵，創造數千個工作機會，壯大企業及其結構」。

政治新聞網站國會山莊報(The Hill)報導，川普不理會國稅局政策的原因不明，但川普複雜的財務狀況及允許他合法運用的稅法規定，讓國稅局「缺乏資源」處理此事。

負責審計川普稅務的其中一名國稅局職員表示，「缺乏資源是無法追查前總統稅務的主因」。

眾院歲出入委員會報告指出，「川普個人的稅表包含數百個相關法人和活動、眾多行程、外國稅務抵免，以及數百萬元的淨經營虧損抵免。」

國稅局未來十年將取得800億元額外經費，這是目前每年預算的將近一倍，藉此強化職員審計複雜企業營運的能力；但一般納稅人與企業主的稅制差距，代表這筆經費可能無法有效促成法律改革。

財政部長葉倫(Janet Yellen)去年曾表示，「根據現行機制，美國勞工幾乎負擔所有的稅務，而許多有錢人濫用稅務機制，避繳數十億元的稅款」。

川普 稅表 國稅局

上一則

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

下一則

眾院國會暴動調查委員會 新會期前解散

延伸閱讀

麥卡錫若未當選眾院議長 紐時：這4人搶出線

麥卡錫若未當選眾院議長 紐時：這4人搶出線
不滿國會暴亂 川普前親信嘆：我們看來像國內恐怖分子

不滿國會暴亂 川普前親信嘆：我們看來像國內恐怖分子
川普政治行情開高走低 被嘲「賴家王老五」

川普政治行情開高走低 被嘲「賴家王老五」
傳Meta本月決定是否恢復川普臉書帳號

傳Meta本月決定是否恢復川普臉書帳號

熱門新聞

紐約西部水牛城區域是這是雪災的重災區，積雪還會持續，估計有4000人無電可用。（Getty Images）

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

2022-12-28 00:10
知名美國拉力賽車手Ken Block驚傳逝世。（取材自Instagram）

「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世

2023-01-02 22:15
個人理財網站WalletHub的分析報告顯示，底特律、克里夫蘭、費城、洛杉磯等城市皆進入全國「最貧窮」城市前十名排行。(美聯社)

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

2022-12-30 06:12
李國鵬在弗朗科尼亞州立公園徒步旅行，不幸遇難。(取自捐款網站)

華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

2022-12-28 22:02
谷歌截至目前為止並沒有大規模裁員，但是仍有員工對於工作恐怕不保而感到焦慮。(美聯社)

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

2022-12-28 09:03
冰雪暴將水牛城變成急凍城市，居民根本寸步難行。（路透）

收到禁止出門令只有41分鐘…水牛城暴雪奪31命 居民憤怒

2022-12-28 00:24

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成