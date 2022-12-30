選舉驗票 亞利桑納州總檢察長 民主黨確定獲勝

亞利桑納州總檢察長選舉重新計票結果29日公布，民主黨候選人梅耶斯(圖)以280票的優勢擊敗共和黨人哈馬德。(美聯社)

亞利桑納州 總檢察長選舉重新計票結果29日公布，民主黨候選人梅耶斯(Kris Mayes)以得票多280張的些微優勢，戰勝共和黨 人哈馬德(Abraham Hamadeh)，期中選舉最後一場懸而未決的競爭終於明朗。

馬瑞科帕郡高等法院(Maricopa County Superior Court)法官湯馬森 (Timothy J. Thomason)在簡短的聽證會上宣布重新計票結果；他說，11 月的選舉中，梅耶斯在約250萬張選票中得票多280張，以些微優勢贏得選舉。重新計票將兩位候選人之間的差距約縮小一半，選舉日當天計票結果是，哈馬德落後梅耶斯511票。

哈馬德上周試圖通過興訟宣布獲勝，被一名法官駁回，之後仍持續對選舉結果質疑，在推特上發文，聲稱必須查清這次選舉真相，要求重新驗票。

在上周審判的結案陳述中，哈馬德的律師拉索塔(Timothy La Sota)坦言，沒有任何證據顯示有蓄意的不當行為、或者任何投票 差異行為足可影響候選人得票差距。

郡選舉官員負責重新計票，並將結果報告給民主黨籍州務卿霍布斯(Katie Hobbs)。霍布斯在上個月贏得州長選舉，被不服輸的共和黨籍對手雷克(Kari Lake)提告選舉舞弊，但已遭法官駁回。

亞利桑納州共和黨人原本期待藉由主打高通貨膨脹、就業率低迷和拜登總統聲望下滑等議題贏得期中選戰，結果大失所望，總檢察長競選敗北是另一打擊；民主黨贏得全州大部分重要職位。

質疑或否認選舉結果的人指稱技術故障擾亂了亞利桑納州人口最多的馬瑞科帕郡選票計算，連帶助長陰謀論和各種謠言。哈馬德和雷克就都是以選舉受到干擾為理由提出控訴。

然而，共和黨人領導的馬瑞科帕郡選舉官員為投票過程辯護，表示沒有證據顯示選民投票被拒絕。