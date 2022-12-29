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參與國會暴亂 川普曾想「地毯式」特赦 遭白宮律師拒絕

編譯陳韻涵／綜合28日電
眾院國會暴亂特別調查委員會27日晚公布的新調查報告顯示，前總統川普曾考慮「地毯式特赦」涉及國會暴亂而遭起訴者，但遭白宮律師拒絕。(美聯社)
眾院國會暴亂特別調查委員會27日晚公布的新調查報告顯示，前總統川普曾考慮「地毯式特赦」涉及國會暴亂而遭起訴者，但遭白宮律師拒絕。(美聯社)

眾院國會暴亂特別調查委員會27日晚再公布18份謄本，公開前總統川普曾考慮「地毯式特赦」涉及國會暴亂而遭起訴者的詳情，以及多位政治盟友曾遊說特赦未果的內幕。

紐約時報報導，這些謄本來自委員會數百場訪談，抽絲剝繭尋找證據，證明川普的小圈子人士、暴亂參與者、白宮幕僚、共和黨眾議員和川普律師曾在國會暴亂後，紛紛尋求總統特赦。

川普的人事主任麥金蒂(John McEntee)受訪時表示，在他的任期尾聲，川普曾考慮「地毯式特赦」的概念，但遭到白宮律師西波隆尼(Pat Cipollone)否決。

麥金蒂另表示，西波隆尼還拒絕川普認為所有白宮員工都應獲得特赦的想法，即便那些人並未參與推翻2020年大選結果。

27日公布的謄本包括麥金蒂的證詞、前勞工部長史卡里亞(Eugene Scalia)受訪內容，以及白宮前助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)接受傳喚作證的另兩份紀錄，委員會迄今已公布逾100份謄本。

委員會表示，本周將再公布數百份紀錄，部分委員擔心，若此時不公開文字記錄，待共和黨明年1月3日重掌眾院多數後，將會選擇性公開對該黨有利的內容。

委員會上周公布845頁的國會暴亂調查報告，指川普力圖推翻2020年大選結果就是導致暴亂的原因；川普則批評該報告「極具黨派偏見」。

委員會在報告中多次提及請求特赦，但特別列出2020年12月21日曾參與白宮會議的國會議員，該場會議中討論推翻2020年大選結果的計畫；報告寫道，足見「他們清楚意識到犯罪」。  

麥金蒂在證詞中表示，共和黨籍聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz，佛州)告訴他，他透過白宮前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)尋求特赦；麥金蒂則告訴委員會，他相信蓋茨擔憂聯邦調查一宗賣春人口走私，但蓋茨否認不法。

哈欽森則告訴委員會，蓋茨和眾議員布魯克斯(Mo Brooks，阿拉巴馬州)力主「地毯式特赦2020年12月21日會議的與會成員，還有幾個未與會的人，預做防範」。

川普 白宮 眾議員

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