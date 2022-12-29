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哈欽森筆錄 揭白宮幕僚長梅杜斯政權交接期秘燒文件

記者胡玉立／綜合報導
前白宮助理卡西迪‧哈欽森，在證詞中詳述川普政府的前白宮幕僚長梅杜斯於川普敗選後，在白宮燒毀文件。圖為哈欽森今年6月作證時的檔案照。(美聯社)
前白宮助理卡西迪‧哈欽森，在證詞中詳述川普政府的前白宮幕僚長梅杜斯於川普敗選後，在白宮燒毀文件。圖為哈欽森今年6月作證時的檔案照。(美聯社)

1月6日國會暴亂調查委員會27日晚公布的文件中包括前白宮助理卡西迪‧哈欽森(Cassidy Hutchinson)的訪談證詞，揭露當時白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)如何在政權交接的過渡期間定期燒毀文件，以及偶爾要求手下不宣布部分橢圓形辦公室會議，可能自官方紀錄刪除那些會議。

筆錄還談到哈欽森面臨忠誠度挑戰、更換自己律師的始末，以及時任總統川普於2020年大選後拒絕認輸、試圖推翻選舉結果之際，白宮內部如何流動著與陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)有關的陰謀論談話內容。

證詞筆錄顯示，梅杜斯的高級助理哈欽森說，她記得梅杜斯在2020年11月底或12月初舉行的會議中，告訴橢圓形辦公室外部幕僚人員：「我們要保留一些會議。現在嚴加保密，事情就不會洩露出去。」哈欽森指出，橢圓形辦公室的紀錄「有些東西可能被拿掉了」。

哈欽森還告訴委員會，2020年12月到2021年1月中旬，她每周有一兩次會看到梅杜斯在他辦公室壁爐燒文件，前後共十幾次。其中有幾次，梅杜斯在會議結束後將文件扔進壁爐時，她就在梅杜斯辦公室裡。至少有兩次，梅杜斯是在與賓州共和黨聯邦眾議員派瑞(Scott Perry)會面後燒文件。派瑞涉及透過司法部推翻2020年大選。

6月的訪談筆錄，是哈欽森與小組進行的第四次訪談；哈欽森提到白宮有幾次討論都涉及QAnon陰謀論。她陳述2020年12月梅杜斯、總統川普和喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)等人會面時有關「匿名者Q」的討論。

哈欽森 白宮 眾議員

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