哈欽森筆錄 揭白宮幕僚長梅杜斯政權交接期秘燒文件
1月6日國會暴亂調查委員會27日晚公布的文件中包括前白宮助理卡西迪‧哈欽森(Cassidy Hutchinson)的訪談證詞，揭露當時白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)如何在政權交接的過渡期間定期燒毀文件，以及偶爾要求手下不宣布部分橢圓形辦公室會議，可能自官方紀錄刪除那些會議。
筆錄還談到哈欽森面臨忠誠度挑戰、更換自己律師的始末，以及時任總統川普於2020年大選後拒絕認輸、試圖推翻選舉結果之際，白宮內部如何流動著與陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)有關的陰謀論談話內容。
證詞筆錄顯示，梅杜斯的高級助理哈欽森說，她記得梅杜斯在2020年11月底或12月初舉行的會議中，告訴橢圓形辦公室外部幕僚人員：「我們要保留一些會議。現在嚴加保密，事情就不會洩露出去。」哈欽森指出，橢圓形辦公室的紀錄「有些東西可能被拿掉了」。
哈欽森還告訴委員會，2020年12月到2021年1月中旬，她每周有一兩次會看到梅杜斯在他辦公室壁爐燒文件，前後共十幾次。其中有幾次，梅杜斯在會議結束後將文件扔進壁爐時，她就在梅杜斯辦公室裡。至少有兩次，梅杜斯是在與賓州共和黨聯邦眾議員派瑞(Scott Perry)會面後燒文件。派瑞涉及透過司法部推翻2020年大選。
6月的訪談筆錄，是哈欽森與小組進行的第四次訪談；哈欽森提到白宮有幾次討論都涉及QAnon陰謀論。她陳述2020年12月梅杜斯、總統川普和喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)等人會面時有關「匿名者Q」的討論。
上一則
科羅拉多州法規縱容污染？聯邦查是否歧視當地少數族裔
下一則
FB留言