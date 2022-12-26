共和黨群雄挑戰川普 德桑提斯、龐培歐等人紛為參選鋪路

佛州州長德桑提斯公開或私下動作頻頻，顯示出有意挑戰川普。(美聯社)

前總統川普 的潛在共和黨 競爭對手正加強投入2024年總統大選的準備工作，包括佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)等人近期均有動作，可能加入競爭之列，這些跡象顯示在期中選舉後，共和黨內不再視川普為絕對提名人的力量正在成長。

哈欽森直言：「你永遠不知道早期的領先者什麼時候會摔倒。」他敦促共和黨擺脫川普，並表示現在認定哪些人會後來居上，目前言之過早。

目前川普是唯一正式宣布參與2024年競選的主要候選人，但根據消息人士透露，加上回顧幾個共和黨要人的活動，無論是幕前或幕後，他們都在為可能參戰的競選鋪路。

川普現在正面臨幾項調查及批評，共和黨希望朝新方向前進的呼聲愈來愈高。

民調顯示川普並非勢不可擋，許多重要共和黨人拒絕支持他，更多聲音比以往更直言不諱地批評川普，自11月中宣布參與競選以來，川普尚未舉辦任何競選集會。

策士指出，接下來幾個月將對競爭對手至關重要，他們要投入招募人手、在關鍵州建立形象，並且資助艱辛的競選活動；德桑提斯是聲勢最大的潛在候選人，但他本人尚未宣布是否參選。

一些可能的候選人表示會在今年冬季或明年春季決定是否加入2024年選戰，近似競選的活動預計將在假期後迅速增長。

目前還無法得知實際加入競爭的人選有多少，但若人數眾多，可能對川普有利，如同2016年，共和黨其他派系並未團結支持單一的替代人選，川普以多數票贏下關鍵的早期初選。

川普在許多2024年大選相關的民調中領先，但德桑提斯已經開始在某些民調超越川普，國會盟友也還不急著支持川普。

在某些州，州長正為明年初的議會做準備；開議可望提供新平台，讓州長投入總統競選；例如在佛州，共和黨絕對多數的新議會將賦予德桑提斯更多權力來落實其施政。