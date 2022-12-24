繼編造身世後 準共和黨籍眾議員桑托斯 助理冒充麥卡錫幕僚長募款

上個月在期中選舉中勝選的紐約州共和黨國會眾議員當選人桑托斯，虛報學經歷的醜聞未了，又被爆助理冒充共和黨大老麥卡錫的幕僚長向金主募款。圖為桑托斯選前向選民拉票。(美聯社)

共和黨 籍紐約州聯邦眾議員當選人桑托斯(George Santos)本月下旬爆出編造身世與履歷的醜聞，22日又傳出他的助理去年曾冒充共和黨大老麥卡錫(Kevin McCarthy)的幕僚長向金主募款。34歲的桑托斯宣稱他的祖父母是從比利時逃離大屠殺的烏克蘭 裔猶太 難民，他們改變姓氏才躲過劫難，但這項謊言被「有線電視新聞網」(CNN)戳破；明年1月將成為眾院民主黨領袖的傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)23日批評桑托斯編造身世，欺騙選民。

紐約共和黨內部消息人士告訴「華盛頓郵報」，麥卡錫的助理2021年8月首度得知桑托斯職員的所作所為，因為一名滿腹疑團的金主聯繫麥卡錫的眾院辦公室，示警「不尋常」的行徑。

共和黨州黨部調查發現，桑托斯競選團隊成員不僅假冒麥卡錫的幕僚長梅耶爾(Dan Meyer)，還利用假的電郵帳號寄出多封後續追蹤電郵給多名金主。

消息人士透露，「我們透過聯絡人向幕僚長確認，他回答『不是我』」。

共和黨知情人士說，桑托斯已開除惹事的職員，並宣稱他事前對此事不知情。

桑托斯當選代表皇后區東北部及長島的國會第三選區眾議員，他競選期間自述「有一半猶太血統」，且外祖父來自烏克蘭，逃往巴西以躲避納粹；他另表示，外祖父母逃離蘇聯獨裁者史達林的迫害，並於納粹在比利時崛起時皈依天主教；他還說，長輩改名換姓以躲過納粹。

然而，CNN交叉比對宗譜網站、猶太難民紀錄，並訪問多名宗譜專家後，都沒有發現足以佐證桑托斯說法的證據，並將真相公布於CNN的「K檔案」(KFile)。

大屠殺遇難者紀念館和納粹迫害國際中心保有猶太難民的紀錄，但都沒有提及桑托斯的外祖父母。另外，應CNN要求調查桑托斯家庭樹的宗譜學教授梅根．斯莫倫亞克(Megan Smolenyak)透過電郵表示，「沒有跡象顯示桑托斯是猶太或烏克蘭裔後代，他的長輩也沒有改名」。

「紐約時報」19日率先報導桑托斯的履歷造假，包括身世、大學教育和工作資歷都有問題，CNN於21日找到證據證明桑托斯的履歷不實。

桑托斯11月底告訴「猶太新聞聯盟」(Jewish News Syndicate)說，「我以猶太血統為榮，我以外祖父母的故事為傲，我的外祖父逃離烏克蘭、躲過史達林的迫害，前往比利時尋求庇護，在那裡遇到我的祖母，接著逃離希特勒前往巴西。那是堅毅不拔的故事，我相當驕傲，我真希望能見到我的外祖父」。

在今年5月的另一場訪談中，桑托斯宣稱「我的外祖父母躲過大屠殺，因此社會主義、共產主義不管用」，「伴隨社會主義、共產主義的許多傷痛…而我們現正目睹俄羅斯對烏克蘭所做的一切」。

對於桑托斯的履歷和生平造假，傑佛瑞斯毫不留情地稱他欺騙選民且不適任眾議員。

桑托斯是紐約期中選舉「紅潮」的一部分漣漪，贏得長島納蘇郡(Nassau County)民主黨卸任議員蘇奧齊(Tom Suozzi)的職缺，助共和黨贏得明年眾院多數地位。

桑托斯在這場選舉中締造歷史，成為首位沒有現任優勢而入主眾院的公開出櫃共和黨議員。