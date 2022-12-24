繼編造身世後 準共和黨籍眾議員桑托斯 助理冒充麥卡錫幕僚長募款
共和黨籍紐約州聯邦眾議員當選人桑托斯(George Santos)本月下旬爆出編造身世與履歷的醜聞，22日又傳出他的助理去年曾冒充共和黨大老麥卡錫(Kevin McCarthy)的幕僚長向金主募款。34歲的桑托斯宣稱他的祖父母是從比利時逃離大屠殺的烏克蘭裔猶太難民，他們改變姓氏才躲過劫難，但這項謊言被「有線電視新聞網」(CNN)戳破；明年1月將成為眾院民主黨領袖的傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)23日批評桑托斯編造身世，欺騙選民。
紐約共和黨內部消息人士告訴「華盛頓郵報」，麥卡錫的助理2021年8月首度得知桑托斯職員的所作所為，因為一名滿腹疑團的金主聯繫麥卡錫的眾院辦公室，示警「不尋常」的行徑。
共和黨州黨部調查發現，桑托斯競選團隊成員不僅假冒麥卡錫的幕僚長梅耶爾(Dan Meyer)，還利用假的電郵帳號寄出多封後續追蹤電郵給多名金主。
消息人士透露，「我們透過聯絡人向幕僚長確認，他回答『不是我』」。
共和黨知情人士說，桑托斯已開除惹事的職員，並宣稱他事前對此事不知情。
桑托斯當選代表皇后區東北部及長島的國會第三選區眾議員，他競選期間自述「有一半猶太血統」，且外祖父來自烏克蘭，逃往巴西以躲避納粹；他另表示，外祖父母逃離蘇聯獨裁者史達林的迫害，並於納粹在比利時崛起時皈依天主教；他還說，長輩改名換姓以躲過納粹。
然而，CNN交叉比對宗譜網站、猶太難民紀錄，並訪問多名宗譜專家後，都沒有發現足以佐證桑托斯說法的證據，並將真相公布於CNN的「K檔案」(KFile)。
大屠殺遇難者紀念館和納粹迫害國際中心保有猶太難民的紀錄，但都沒有提及桑托斯的外祖父母。另外，應CNN要求調查桑托斯家庭樹的宗譜學教授梅根．斯莫倫亞克(Megan Smolenyak)透過電郵表示，「沒有跡象顯示桑托斯是猶太或烏克蘭裔後代，他的長輩也沒有改名」。
「紐約時報」19日率先報導桑托斯的履歷造假，包括身世、大學教育和工作資歷都有問題，CNN於21日找到證據證明桑托斯的履歷不實。
桑托斯11月底告訴「猶太新聞聯盟」(Jewish News Syndicate)說，「我以猶太血統為榮，我以外祖父母的故事為傲，我的外祖父逃離烏克蘭、躲過史達林的迫害，前往比利時尋求庇護，在那裡遇到我的祖母，接著逃離希特勒前往巴西。那是堅毅不拔的故事，我相當驕傲，我真希望能見到我的外祖父」。
在今年5月的另一場訪談中，桑托斯宣稱「我的外祖父母躲過大屠殺，因此社會主義、共產主義不管用」，「伴隨社會主義、共產主義的許多傷痛…而我們現正目睹俄羅斯對烏克蘭所做的一切」。
對於桑托斯的履歷和生平造假，傑佛瑞斯毫不留情地稱他欺騙選民且不適任眾議員。
桑托斯是紐約期中選舉「紅潮」的一部分漣漪，贏得長島納蘇郡(Nassau County)民主黨卸任議員蘇奧齊(Tom Suozzi)的職缺，助共和黨贏得明年眾院多數地位。
桑托斯在這場選舉中締造歷史，成為首位沒有現任優勢而入主眾院的公開出櫃共和黨議員。
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