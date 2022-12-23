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眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

眾院國會暴亂調查最終版：川普圖謀推翻敗選結果 未阻止攻擊者

記者顏伶如／綜合報導
眾院國會暴亂調查委員會22日晚公布長達814頁的最終版調查報告，指1月6日事件的主要導因就只有川普一人。圖為委員會19日最後一場公聽會現場顯示川普演說的畫面。(美聯社)
眾院國會暴亂調查委員會22日晚公布長達814頁的最終版調查報告，指1月6日事件的主要導因就只有川普一人。圖為委員會19日最後一場公聽會現場顯示川普演說的畫面。(美聯社)

經過一年半調查，眾院國會暴亂調查委員會22日晚公布長達814頁的最終版調查報告指出，前總統川普以犯罪手段參與了「多層面密謀」(multi-part conspiracy)，企圖推翻合法舉行的2020年總統大選結果，對於支持者攻擊國會大廈則未阻止。

國會暴亂調查委員會共計訪問了1000多名證人，舉辦過10場公聽會，取得數百萬頁檔案資料。接受詢問的證人包括川普的多名貼身助理，還有警察、參加國會暴亂的暴徒，證人證詞描述川普在國會暴亂前數周的言行以及如何發動大規模施壓企圖翻轉敗選結果，在2021年1月6日當天對突破警察封鎖線、砸破國會大廈門窗的暴徒產生直接影響。

最終版調查報告寫道：「1月6日事件的主要導因只有一個人，就是擁有許多支持群眾的前總統川普。」報告中指出：「如果不是因為川普，1月6日當天的所有事件都不會發生。」

九名成員組成的國會暴亂調查委員會在調查報告裡寫道，這起叛亂事件嚴重威脅民主，「美國國會議員生命安全也面臨危險」。

分為八章的調查報告，內容基本上與調查委員會今夏舉行的系列公聽會一樣，揭露川普與幕僚企圖推翻選舉結果的驚人計畫諸多面向，目的在於設法讓民主黨候選人拜登當選失效。調查委員會成員在報告中描述川普如何對州政府、聯邦官員、國會議員及前副總統潘斯施壓，企圖操作制度或故意違法。

調查委員會指出，川普一再聲稱沒有根據的大規模選舉舞弊說，在支持者之間獲得熱烈迴響，在社群媒體則獲得渲染效果，加深民眾在川普執政四年之間越來越嚴重的對政府不信任感。當挺川群眾訴諸暴力且包圍國會大廈時，川普則沒有要求群眾停止。

川普 警察 社群媒體

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