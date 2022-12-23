挺川主播漢尼提證詞：不信川普選舉舞弊說「連一秒鐘也沒相信過」

一直力挺川普的福斯新聞網主播漢尼提(左)宣誓作證時說，「連一秒鐘也沒相信過」前總統川普(右)聲稱2020年選舉出現大規模舞弊之說。(Getty Images)

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，一直力挺川普 的福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)在宣誓作證時說，他「連一秒鐘也沒相信過」前總統川普聲稱2020年選舉出現大規模舞弊之說。

投票 機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)對福斯新聞網提出誹謗告訴並求償16億元。「多明尼恩投票系統」指控福斯新聞在2020年大選後散布有關「多明尼恩投票系統」投票機的不實消息，導致公司面臨財務損失。

德拉瓦州高等法院21日公布的法院紀錄中，包括了漢尼提的口供證詞(deposition)。

漢尼提作證時接受詢問，被問到是否相信川普選舉訴訟律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)2020年11月提出的選舉陰謀論。

紐約時報報導，鮑威爾當時對漢尼提說，2020年大選出現大規模舞弊，「多明尼恩投票系統」製造的投票機協助竄改選票，暗助民主黨候選人拜登 竊取川普的勝選結果。

報導指出，根據口供證詞紀錄，漢提尼說，對於大規模選舉舞弊之說「我連一秒鐘也沒相信過」。

「多明尼恩投票系統」委任律師沙克福特(Stephen Shackelford)在訊問中說，「多明尼恩投票系統」掌握充分證據，能夠證明福斯記者知道選舉舞弊論是不實說詞，卻決定渲染這一消息。

沙克福特說：「福斯新聞許多最高主管在口供證詞裡紛紛坦承，他們從來不曾相信有關多明尼恩投票機的謠言。」

這起誹謗案預訂2023年4月交由陪審團審議。21日公布的口供證詞是針對某些議題的訊問紀錄。「多明尼恩投票系統」必須向法院證明福斯記者知道選舉舞弊說詞是假的，或者向法院證明福斯記者怠忽職責，不顧事實真相。

福斯新聞網另外還面臨選舉科技公司Smartmatic的誹謗官司。川普盟友在2020年大選過後，也曾抨擊過投票機製造公司Smartmatic。