談國會暴亂 格林：若由她和巴農策畫會成功

喬治亞州共和黨眾議員瑪喬莉·格林宣稱，若由她和前總統川普的前策士巴農規畫去年1月6日國會暴亂，這場行動將會成功。(美聯社)

喬治亞州共和黨 籍國會眾議員瑪喬莉·格林(Marjorie Taylor Green)10日在一場共和黨晚宴上表示，若由她和前總統川普的前策士巴農(SteveBannon)規畫去年1月6日國會暴亂，「武裝」抗議群眾突襲國會，這場行動便會成功；對此，白宮12日強烈譴責格林的發言。

紐約郵報報導，格林10日在「紐約青年共和黨俱樂部」(NY Young Republican Club)主辦的晚宴上說，「我想告訴你們一些事，如果巴農和我籌畫(國會暴動)，我們會贏，更別提我們會攜帶武器。」

華盛頓郵報報導，分裂的共和黨淡化格林為暴亂事件主謀的說法，這場暴亂造成四人死亡和百餘名執法人員受傷。

白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)表示，格林的發言形同對執法人員「搧一巴掌」，執法人員身陷險境保護格林等議員的安全，讓議員不受暴徒攻擊，這群人試圖推翻2020年大選結果並阻止眾院 認證拜登贏得比川普更多的選舉人票。

貝茲表示，「暴力措辭是對國會警察 、華府警察、國民兵，以及國會攻擊罹難者家屬的一記痛擊，所有領袖都有責任譴責這類危險且可惡的說法，挺身捍衛憲法與法治。」

格林12日辯解，她的發言是對拜登的「諷刺玩笑，白宮要學習如何挖苦，我只是拿拜登和讓我在1月6日之後成為政治標靶的民主黨人開玩笑」。

格林屢次表示眾院國會暴亂特別調查委員會對她不公平，聲稱共和黨下月重掌眾院多數後，將調查前述委員會；可望成為下屆眾院議長的眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)已表示，共和黨將調查該委員會。

去年國會暴亂是美國民主逾兩世紀以來所遭受的最嚴重攻擊，川普支持者持球棒、旗桿、電擊槍、防狼辣椒噴霧闖入國會，造成四位平民和國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)死亡，另有140名執法人員受傷。

眾院上周舉辦國會金質獎章頒獎儀式，頒贈國會最高榮譽給當天保護國會及議員的警察或其遺族，斯科尼克的家屬在儀式上拒絕與共和黨領袖握手。

格林則反對典禮上的措辭，說道：「我不會稱之為暴亂」。