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期中選舉勝利卻掀退黨潮 專家：民主黨面臨理念考驗

記者顏伶如／綜合報導
亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員席納瑪宣布退黨，揭開民主黨在期中選舉勝利後面臨的危機。圖為席納瑪今年8月參加參院一項會議。(美聯社)
亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員席納瑪宣布退黨，揭開民主黨在期中選舉勝利後面臨的危機。圖為席納瑪今年8月參加參院一項會議。(美聯社)

選前在普遍看壞的情況下，民主黨2022年期中選舉仍保住參院多數席次，但選舉勝利卻擋不住最近幾周民主黨黨員陸續宣布退黨；專家指出，黨內「覺醒」(woke)運動及進步派路線，已讓民主黨面臨理念危機，也有專家說，退黨者主要是基於個人選舉考量。

民主黨亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布退黨，改登記為無黨籍，在席納瑪之前，紐約市議員李凱健(Ari Kagan)已宣布退黨加入共和黨西維吉尼亞州參議會議員傑弗瑞斯(Glenn Jeffries)本月稍早也宣布轉為共和黨。

福斯新聞網(Fox News)12日報導，為何民主黨員之間掀起退黨潮，兩黨選舉策略專家看法分歧。

曾任共和黨籍前眾院議長萊恩(Paul Ryan)幕僚長的賽菲爾特(Kevin Seifert)說，兩黨各自面臨不同挑戰，但民主黨如今因為「覺醒」運動與進步派路線，已經面臨理念危機。

賽菲爾特指出，進步派倡議人士曾經緊緊跟隨，把席納瑪逼到躲進洗手間，只因為席納瑪不接受進步派提出的移民政策。他說，最近幾場選舉中，進步派陣營鋪天蓋地的攻擊不贊成極左路線的溫和派民主黨人，迫使受攻擊同志選擇退黨的發展並不令人意外。

出身布魯克林(Brooklyn，布碌崙)的李凱健在宣布退黨的記者會上便說：「民主黨在紐約已經朝左派快速走去，讓我無法跟上。」他說：「並不是我離開民主黨，而是民主黨迅速地離我而去。」

傑弗瑞斯對於為何加入共和黨並未多作說明，僅表示：「我們的政治已經變得非常針對個人，非常困難。」

民主黨選舉策略專家表示，這波退黨潮與期中選舉勝利無關，以席納瑪為例，選舉離開則是基於如何爭取連任的個人選舉考量。

福斯新聞網時事評論員、民主黨選舉策略專家塔爾洛夫(Jessica Tarlov)指出：「席納瑪做出一個策略決定，要避開黨內初選，因為她可能在初選時敗給亞利桑納州聯邦眾議員蓋耶哥(Ruben Gallego)。」

民主黨 共和黨 西維吉尼亞州

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