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專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

為布林肯造訪舖路 亞太助卿訪問中國

記者胡玉立／綜合報導

國務院10日宣布，亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)和國安會中國事務資深主任羅森柏格(Laura Rosenberger)11日至14日將出訪中國、南韓和日本；國務院表示，派遣高層代表團訪中，旨在延續拜登總統與中國國家主席習近平最近的峰會方向，並為國務卿布林肯(Anthony Blinken)明年初訪華行程預做準備。

在國務院宣布高層代表團出訪消息前，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)8日公開表示，中國面臨國內經濟發展趨緩和疫情的嚴重不確定性挑戰，「中國現在最不需要的就是『和美國維持公開的敵對關係』」；北京和華府也都想要有一定程度的可預測性及穩定性，因此「接下來幾個月，會看到一些讓印太地區感到安心的事態發展」。

拜登和習近平11月14日在印尼G20峰會期間舉行雙邊會談，那也是拜登上任後首度與習近平實體對話，目的是防止美中關係緊張演變成新冷戰。兩位領袖承諾，在彼此對人權、俄烏戰爭和經濟問題的分歧不斷升溫之際，更頻繁地溝通。

國務院聲明表示，美國高層代表團訪中，將跟進拜習會內容，「繼續負責任地控管兩國之間的競爭，探索潛在合作領域」，並為布林肯訪華行奠定基礎。

由於中國民眾不滿政府防疫「清零」政策，11月在中國多地出現廣泛抗議行動，公眾渲洩出來的強烈不滿情緒是習近平2012年上台後所僅見；不受歡迎的「清零」政策也導致中國經濟放緩。

坎伯8日表示，中國面臨的這些問題外加過去曾激怒許多鄰國，顯示它有興趣在「短期內」與華府建立更可預測的關係。坎伯是在出席華府的阿斯本安全論壇(Aspen Security Forum)活動時作此表示。

國務院 習近平 拜登

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