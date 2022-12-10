眾議員含淚演講反保護同婚法 同志晚輩：學習跟我們共處

美國國會山莊。圖／unsplash

美國眾院8日表決通過旨在保護同性婚姻與異族通婚「保護同性婚姻法案」（Respect for Marriage Act），一位持反對立場的哈茲勒（Vicky Hartzler）眾議員 在投票前發言時激動到眼眶含淚，吸引媒體與眾多網友的關注，也讓她一位幾個月前出櫃的晚輩決定上TikTok做出回應。

BuzzFeed News報導，代表密蘇里州第4國會選區的哈茲勒眾議員在演講時表示，在美國受到威脅的是基督徒、而非LGBTQ社群，同時主張政府正試圖壓制信教群眾。她含淚說道，「我希望與祈禱我的同僚們將鼓起勇氣，與我一道反對這個誤入歧途又危險的法案」。

「保護同性婚姻法案」最終過關，等候拜登總統簽字生效，哈茲勒演說的影像則在網路走紅。住在奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）的安德魯．哈茲勒（Andrew Hartzler）IG跟著亮起，朋友與跟隨者紛紛開始在演講影像標記他。

今年23歲的安德魯不僅本身是同志，還是哈茲勒眾議員的姪子（哈茲勒眾議員的先生是安德魯爸爸的兄弟），他上TikTok發布影片，說哈茲勒眾議員開始哭出來是，「因為像我的同志可以結婚了」，「所以儘管今年2月跟我伯（舅）母出櫃了，我猜她仍就是差不多恐同」。

安德魯接著澄清了哈茲勒眾議員的部分演講內容，稱她的看法「更像妳想要力量，把妳的宗教信仰強加給其他人，而因為妳沒有那種力量，就覺得自己像是被壓制了，但妳沒有」。他說，「妳就只是需要學習跟我們所有人共處，而我確信這沒那麼難」。

安德魯告訴BuzzFeed News，他起初還以為這是舊影像，因為那樣的輪調在哈茲勒眾議員那邊相當常見，「但我了解到，這是今天拍攝的，還有她所說的，對，我沒有感到十分驚訝」，又稱他不認為哈茲勒眾議員是在演戲，他了解這位長輩，「我認為那是真的眼淚」。

安德魯表示，2月跟哈茲勒眾議員出櫃後，兩人就再也不親近了，他跟自己保守虔誠的雙親關係也受到了影響，但哈茲勒眾議員含淚演說讓他感覺強烈到想要回應，「當我看到這個，就為了反駁這些訊息，我確實覺得有必要講出來。我不希望我的姓氏跟恨有瓜葛，我希望跟愛連繫在一起」。