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馬克宏訪紐奧良法語區 會晤馬斯克 指推特須遵守歐洲法規

記者胡玉立／綜合報導
法國總統馬克宏2日在他結束美國行的最後一天，造訪路易斯安納州紐奧良法語區。(美聯社)
法國總統馬克宏2日在他結束美國行的最後一天，造訪路易斯安納州紐奧良法語區。(美聯社)

法國總統馬克宏2日在他結束美國行的最後一天，造訪路易納安那州紐奧良法語區，並在那裡與推特(Twitter)東主馬斯克(Elon Musk)會晤。馬克宏表示，在為時一小時的不公開會面中，他倆「坦誠討論」，他向馬斯克表達了他和歐洲對於推特平台內容控管方面的擔憂。

法國總統馬克宏2日在他結束美國行的最後一天，與推特的新東主馬斯克見面唔談。(取自...
法國總統馬克宏2日在他結束美國行的最後一天，與推特的新東主馬斯克見面唔談。(取自馬克總統推特)

馬克宏會後推文附上他與馬斯克的會談照片寫道：「透明的用戶政策、顯著加強內容審核和保護言論自由：推特必須努力遵守歐洲法規。」幾天前，歐盟高級官員曾警告馬斯克，推特必須採取更多措施來保護用戶免受有害內容的侵害，否則可能面臨巨額罰款甚至禁令。

路易斯安納州是美國歷史上與法國關係最密切的州，紐奧良昔日曾是法國殖民地，1803年被拿破崙賣給美國。馬克宏稱紐奧良為「典型的法語之地」，藉由訪問該城推廣法語，為這趟國事訪問畫下句點。

馬克宏搭機抵達紐奧良時，在停機坪受到爵士樂隊熱烈歡迎，然後他與妻子碧姬馬克宏在該市法語區熱鬧街道漫步，並與當地民眾簡短交談。馬克宏稱讚紐奧良是「法語受到喜愛」的「克里奧爾化之地」(a land of creolization，歐洲語言與當地語言混合的土地），隨後宣布了一項擴大法語培訓機會計劃。

紐奧良上次有法國總統來訪，是季斯卡(Valery Giscard d'Estaing)總統1976年的訪美行。

馬克宏在法國電影導演克勞德雷路許(Claude Lelouch)和舞蹈家兼編舞家本傑明米派德(Benjamin Millepied)陪同下，會見了紐奧良當地藝術家和知名文化人物。在紐奧良市長坎特雷爾(LaToya Cantrell)的陪同下，他參觀了紐奧良歷史博物館，並在那裡與路州州長愛德華茲 (John Bel Edwards) 討論氣候變化的影響、以及會見能源公司代表。

馬克宏並見證了法國外交及歐洲事務部長科隆納(Catherine Colonna)與愛德華茲簽署的聯合推動清潔能源計劃諒解備忘錄。

馬克宏以法語向在場媒體表示，「這次國是訪問讓我們可以將法國和法語歐洲置於美國議程的核心；這是一件好事。」

馬克宏 馬斯克 推特

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