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仿效川普 拜登擬嚴限移民庇護政策 維權組織痛批

編譯孫梁／綜合1日電
國土安全部長馬約卡斯。(美聯社)
國土安全部長馬約卡斯。(美聯社)

面對湧入邊界的無證移民人數暴增，拜登政府正考慮大幅限制庇護移民數量的新政策，除非移民在其他國家如墨西哥的庇護申請被拒，否則將禁止他們在美國尋求庇護。

新政策是拜登總統主要助理討論的諸多方案之一，如果通過最快將在本月執行，以防疫為由的限制庇護政策也將停止實行，聯邦法官下令這項政策12月21日起禁止執行。討論中的其他方案包括擴大追究非法越境移民，以及快速驅逐返回母國後沒有安全顧慮的移民。

新政策是建構在前總統川普及其移民政策設計師米勒(Stephen Miller)的方案之上，擴大對庇護移民的限制，類似於川普政府禁止未在其他國家申請庇護的移民不准在美國提出申請的政策，被認為有違美國的庇護法和傳統價值觀，美國歷來是逃離恐懼和無處安身的移民嚮往之國度。

維權組織對兩屆政府的類似移民政策感到憤怒，「人權優先」組織的艾琳娜·艾塞(Eleanor Acer)說，拜登政府恢復前朝的恐怖移民政策正中米勒的下懷，彷彿米勒仍在白宮；而拜登2020年競選時還曾嚴厲譴責過川普的移民政策。

但新政策最終能否被採納仍有爭議，知情者說尚未最後定論，所以還未呈報給拜登和國土安全部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)拍板。

一位知情者表示，新政策如果確定，將與擴大合法移民機會的計畫一同推出。這位知情者說，川普的政策是將移民擋在外面，而拜登政府則是找到合法庇護的渠道，同時不會造成邊界失控。

但任何意味著類似恢復川普時代移民政策的計畫，對競選時誓言要重新恢復庇護體系的拜登總統，都將是非同小可的一步。美國公民自由聯盟(ACLU)的蓋倫特(Lee Gelernt)說：「如果拜登政府用川普的反庇護政策取代防疫為由的移民限制，我們將提出控告。」

移民維權組織對恢復庇護體系遲遲沒有進展感到失望，拜登政府表示，他們的努力被法院封殺，共和黨人也阻撓拜登總統上任第一天提出的全面改革移民體系的倡議。

國會參院外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)說：「如果報導的拜登政府的新政策屬實，將是進一步背棄美國關於接納尋求庇護移民的承諾，我堅決反對未經國會同意而改寫庇護法的行為，就像我反對川普的相同政策一樣。」

移民 庇護 拜登

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