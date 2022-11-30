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川普與反猶、白人至上主義者共餐 共和黨：快道歉

編譯洪毅柯立偉／綜合報導
前副總統潘斯表示，川普應該要為與如肯伊威斯特等人共餐的「錯誤」行為致歉。(Getty Images)
前副總統潘斯表示，川普應該要為與如肯伊威斯特等人共餐的「錯誤」行為致歉。(Getty Images)

前總統川普與反猶太主義、白人至上主義者共餐引爆反彈，爭議不停，對此他任內的副手潘斯(Mike Pence)受訪時表示，川普在這件事上反映出「至為糟糕的判斷力」，主張他應該要「毫無保留」地譴責這些人，並向外界致歉。共和黨參眾兩院領袖麥康諾與麥卡錫也都批評川普。

28日晚間播出的NewsNation節目上，潘斯與主持人維特(Leland Vittert)訪談時表示，川普與一名白人至上主義者、一名反猶太及猶太大屠殺否認者在海湖莊園(Mar-a-Lago)同桌共餐，可以說他在這件事情上展現出「至為糟糕的判斷力」。

潘斯指的白人至上主義者為福恩提斯(Nick Fuentes)，他也是一名立場極右的反猶太主義者，曾以戲謔的口吻否認納粹的猶太大屠殺，還將集中營裡的猶太人比做烤箱中的餅乾，極盡物化之能事；至於反猶太及大屠殺否認者，則指知名歌手肯伊威斯特(Kanye West)，他已因此類言論而丟掉愛迪達(Adidas)等品牌代言合約。

潘斯表示，川普應該要為他的「錯誤行為」道歉，而且應「毫無保留」地譴責這些人所發表的仇恨言論；不過潘斯也說，不相信川普是反猶太或種族主義者，因為如果他是，那他自己就不會擔任川普的副手了。

川普與反猶太人士同桌也引起共和黨內反彈，國會兩院的共和黨領袖都對此提出譴責；聯邦參院少數黨領袖、肯塔基州聯邦參議員麥康諾(Mitch McConnell)就說：「共和黨內沒有反猶太主義或白人至上主義的空間，任何與支持這種主張的人會面的人，在我看來不可能當選為總統」；麥康諾雖未點名川普，但顯然是在針對他。

當麥康諾被問到是否支持川普再問鼎2024年時，他表示「這(指應與反猶太主義及白人至上主義保持距離)適用於黨內所有有意爭取公職的人。」

有望成為下任聯邦眾院議長的眾院共和黨領袖、加州聯邦眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)也說：「任何人都不應花任何一點時間與福恩提斯在一起，他的觀點在共和黨內部絕無立足之地。」

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