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點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

先遣重罪無證移民 聯邦最高法院聽審定優先

編譯孫梁／綜合29日電

聯邦最高法院29日開始聽審拜登政府極具爭議的移民政策，即優先遣返危害公眾安全的無證移民，經過兩個小時的激辯，尚不清楚大法官是否會允許該項政策生效，還是贊同共和黨執政州迄今為止頗為成功的阻撓手段，高院將在明年6月底做出裁決。

拜登政府修改了川普時期對所有無證移民一律遣返的政策，國土安全部2021年9月下令暫緩遣返，除非無證移民涉及恐怖主義、間諜活動或對公眾安全構成嚴重威脅。

司法部的律師表示，聯邦法律沒有規定逮捕和驅逐無證移民，如果高院要求這樣做，將產生極大的不穩定性。而且國會沒有撥給國安部足夠經費，用於逮捕和遣返無證移民。

但提控的德州認為，聯邦法律要求逮捕和遣返犯下重罪的任何無證移民，拜登政府只遣返部分移民是違反聯邦法。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)等保守派大法官強烈反對拜登政府的觀點，羅伯茲說：「我們的工作是解釋法律，而不是法律能否執行和執行中有多大難度。」

但三位自由派大法官則認同拜登政府的觀點，大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)和凱根(Elena Kagan)認為，德州和路易斯安納州沒有資格對國安部政策提控。

大法官面臨的問題是，可否准許各州挑戰聯邦移民政策、聯邦政策是否違反移民法，以及如果違反，地區法官裁決封殺是否合適。

移民 遣返 大法官

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