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拜登麻州度假鬆口想再選 但需要「家庭的決定」 估明年初就會官宣

編譯柯立偉／綜合26日電
拜登總統與家人在麻州南塔克特島度假，26日與女兒艾希莉在街上購物。(美聯社)
拜登總統與家人在麻州南塔克特島度假，26日與女兒艾希莉在街上購物。(美聯社)

拜登總統全家正在麻州南塔克特島(Nantucket)度過感恩節假期，雖然拜登否認趁此假期考慮是否競選2024年連任，強調到南塔克特島「只是度假」，但據路透報導，幾名幕僚表示由於此次隨行人員包含拜登的夫人及兒女等最親近的親友，預計拜登應會在此次假期中與家人討論競選連任的可能。

期中選舉過後，民主黨未如預期般大敗，因此幕僚普遍希望拜登繼續競選連任，團隊也已經展開部署，正式的官宣某種程度上只是一種形式；但拜登表示他的家人才是他決定參選與否的最關鍵因素，預計要到明年初才會做出最終決定。

拜登說：「我是希望可以再選，但我非常尊重命運，這件事終歸是一個『家庭的決定』；我想每個人都希望我繼續選，我也希望在感恩節至聖誕節間有一個禮拜的空檔，讓我和吉兒好好思考是否再度投入選戰，因此我們正式做出決定應該是明年初的事了。」

拜登總統與家人在麻州南塔克特島度假，26日與家人離開教堂。(美聯社)
拜登總統與家人在麻州南塔克特島度假，26日與家人離開教堂。(美聯社)

曾任第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)幕僚的拉羅薩(Michael LaRosa)說：「拜登如果想選，家人也會支持他，家人反對的機率非常低；而且我想不出還有誰更適合競選總統，畢竟拜登已經證明了自己不只很會選舉，也是一名很有效率的行政官員。」

如果拜登決定參選，年齡將成為他最大的挑戰；民調指出許多民主黨支持者都希望看到「更年輕的領袖」；南塔克特島上一位67歲的民主黨支持者溫蒂．比爾斯利(Wendy Beardsley)就說：「他的年齡其實滿讓我擔心的，雖然他取得了很多成就，我整體而言對拜登感到很滿意，但他在公開場合的發言偶爾出現失誤也是事實；有的時候我不會想看拜登的發言，因為我真的擔心他會搞砸。」

拜登20日才低調過完80大壽，若投入2024年選舉，將以82歲高齡成為最年長的總統參選人；倘若連任成功，於拜登2028年卸職時將已達86歲高壽；對於拜登究竟是否參選以及年齡是否將成為拜登連任路上的絆腳石，白宮方面拒絕回應。

拜登 民主黨 期中選舉

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