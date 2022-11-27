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期中大選沒舞弊 選舉訟案零星 各州認證順利

編譯潘勛／綜合26日電
圖為在佛州邁阿密市的選務人員在8日期中選舉當天整理郵寄選票。(美聯社)
圖為在佛州邁阿密市的選務人員在8日期中選舉當天整理郵寄選票。(美聯社)

期中選舉大致落幕，選舉舞弊指控零零星星，因2020年傳出選舉舞弊，各州為此創設偵辦單位，但提不出有系統毛病情事；選舉專家稱這早在預料之中，評論人士也認為，新偵辦單位其實是在搞政治，與鏟除選舉弊端無關。

美聯社26日報導，2020年選舉後，佛州、喬治亞及維吉尼亞州都在共和黨籍州長、檢察長或州議會力促下，創設州級特別單位。大多數選舉舞弊相關的案件刻在各州等級偵辦及起訴。

「選戰法律中心」(Campaign Legal Center)副總裁史密斯(Paul Smith)表示，他不曉得選舉日有任何重大舞弊被查知情事，但毫不令人驚訝；繪聲繪影說選民有詐欺，這整個概念被誇大到駭人，但不會改變選舉結果。

沒有大規模舞弊發生一事很重要，原因在前總統川普及其同夥散布謊言，說「2020年總統選舉有舞弊」已深植於共和黨，侵蝕對選舉的信任。今年期中選前，45%的共和黨對精準計算選票，表示沒有信心。

美聯社進行調查，發現在喬治亞或其他五個川普輸掉但不服的州，並無大規模舞弊，今年期中選迄今也一樣；各州認證選舉結果大多順利，僅發生幾件訴訟。

因川普之故，喬治亞州新成立「喬治亞調查局」(Georgia Bureau of Investigation, GBI)，依新州法賦予的權力，得不經選務官員要求逕行偵辦所謂選舉舞弊；GBI發言人奈莉‧邁爾斯(Nelly Miles)表示，局方並未依法條進行任何偵辦。

民主黨籍州眾議員潔斯敏‧克拉克(Jasmine Clark)表示，反對賦予GBI額外權力，沒什麼偵辦行動，適足以證實新州法無其必要的批評聲浪；想到GBI可能發動調查，就可能嚇阻人民，不想去投票站當志工，也不想介入計票過程。

克拉克指出，按此狀況，根本沒有待解決的實際問題，只想找麻煩，州立法會不該這樣立法。

佛州今年在鑼鼓喧天下成立「選舉犯罪及安全辦公室」(Office of Election Crimes and Security)，但今年期中選初選及普選後，辦公室發言人並未提供任何消息，指單位將有所動作。

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