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挺拜登 加州長紐森：不會選下屆總統

編譯盧炯燊／綜合26日電
加州州長紐森表示已告知白宮，自己不會無意2024大選。(Getty Images)
加州州長紐森表示已告知白宮，自己不會無意2024大選。(Getty Images)

加州民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)在全國政治舞台上已接近四分一世紀，被視為黨內冉冉升起的新星，有傳言指他是2024年潛在總統參選人，挑戰有意尋求連任的拜登，但紐森明確表示已經告知白宮他不會參選。

紐森5年內贏得加州，美國最大州的三次選舉。他在接受政治網媒Politico採訪時說，在期中選舉再次贏得州長職位後，即告知總統拜登有關意思，甚至「告知白宮每個人，從幕僚長到第一夫人。」

今年夏天，有媒體發現紐森進入白宮後，他有意參選2024年民主黨總統提名的傳言即鋪天蓋地。為了平息傳言，紐森向白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)及第一夫人吉兒(Jill Biden)表明，他堅定支持拜登連任。在期中選舉之夜大勝後，他亦向拜登表達同一信息。

紐森目前的首要工作是阻止前總統川普東山再起，其他的任何議題，包括公開討論拜登是否再適宜參選等，都只會分心危及這個要務。他認為，只要川普成為2024年共和黨的潛在候選人，民主黨人就會為拜登提供廣泛的支持。

他強調，拜登不僅擊敗了川普一次，還可以再次擊敗川普；又聲言即使拜登不參加2024年競選，他自己也不會參選。有分析指紐森的目光是放在2028年，在受訪時他對2028年時的參選，態度顯然不再那麼強硬，屆時他只有61歲，孩子們也已長大。

雖然紐森之前已多番表態支持拜登，但為何仍然有那麼多的拜登支持者懷疑他是個野心家？

他受訪時說當然知道原因，就是今年的大部分時間裡都在批評民主黨領導層，傳達的信息乏善可陳，故此大聲質疑領導層究竟在哪裡？這樣的結果是讓人懷疑他是否有意取而代之。

紐森表示渴望成為拜登的超級代言人，當前的目標是世界首富馬斯克，他收購推特後讓自由派感到震驚，擔心他利用社交媒體平台達成其他目標。

此外，紐森也有意與共和黨籍佛州州長德桑提斯對壘，更希望與有望出任國會眾院議長的加州共和黨人麥卡錫一戰。

拜登 紐森 白宮

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