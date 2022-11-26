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肯爺見川普 白人至上主義者在旁 擬選總統邀川普任副手挨罵

記者顏伶如／綜合報導
饒舌歌手「肯爺」(左)感恩節前到佛州海湖莊園拜訪前總統川普(右)，邀請川普作為副手搭檔參加2024年總統大選，被川普痛斥。圖為兩人2018年10月在白宮高調會面。(Getty Images)
饒舌歌手「肯爺」(左)感恩節前到佛州海湖莊園拜訪前總統川普(右)，邀請川普作為副手搭檔參加2024年總統大選，被川普痛斥。圖為兩人2018年10月在白宮高調會面。(Getty Images)

新藝名為「肯爺」(Ye)的45歲饒舌歌手肯伊威斯特(Kanye West)24日在推特視頻中說，他日前赴佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部拜訪前總統川普時，晚宴上將打算角逐2024年總統大選的計畫告訴川普，並邀請川普作他的副手結果，遭川普破口大罵。肯伊威斯特表示，川普當面斥責：「你一定會輸。」

片名為「海湖莊園匯報」(Mar-a-Lago debrief)的短片中，肯伊威斯特敘述如何在22日造訪海湖莊園期間遭到川普當面飆罵。

肯伊威斯特說，在海湖莊園晚宴上將參選2024的計畫告訴川普，川普當場就生氣了。他說：「川普基本上對我大聲斥責，還跟我說我一定會輸。我想說的是，從古至今的歷史上，這種狠話曾經在任何人身上產生效果嗎？」

這位男星在影片中說，被川普痛罵當下的感受是：「且慢，且慢，你可是在跟肯爺講話呢。」肯伊威斯特在推特視頻加入「肯爺24」(YE24)關鍵詞。

肯伊威斯特在影片中談到自己的政治理念時說，所有喜歡川普的美國基督徒都知道川普是個保守派，「因此我們要求你所有的政策都應該遵守聖經教義才對」。

他說，在海湖莊園見面時，川普以侮辱字眼形容他的前妻金卡戴珊(Kim Kardashian)，「當時我心裡想，怎麼能用這種字眼描述我孩子的母親」。

在22日發表的推文中，肯伊威斯特則開放網友投票，請網友猜猜看當他開口詢問川普是否願意擔任2024年競選副手時，川普有何反應。

肯伊威斯特在推文中表示，川普被這個問題感到煩躁，「我覺得這個問題讓他完全措手不及」。

肯伊威斯特曾以「生日黨」(Birthday Party)名義參加2020年總統大選，但他的名字只在12州選票上，總計得票數約6萬票。

川普25日透過社媒證實曾有上述「不曾預期的」會面，由於媒體報導隨肯爺一起面見川普的有極右人士、白人至上主義者佛恩特斯(Nick Fuentes)，川普在聲明中說，那場會面和晚宴「平淡無奇」，草草結束，他對同肯爺一起拜訪的三人都一無所知。

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