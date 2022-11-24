共和黨穆考斯基 擊敗川普支持對手

共和黨籍的阿拉斯加州國會參議員麗莎‧穆考斯基擊敗前總統川普支持的對手，連任成功。(美聯社)

阿拉斯加州 期中選舉最終結果23日公布，共和黨 籍聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)成功連任，擊敗前總統川普 支持的前阿拉斯加行政部專員奇巴卡(Kelly Tshibaka)。

在11月8日的期中選舉裡，穆考斯基與奇巴卡均沒取得超過50%票數，但穆考斯基票數仍然最多排名第一，結果最終底定。民主黨參選人切斯羅布(Pat Chesbro)則落敗無緣，另一參選的共和黨人凱利(Buzz Kelley)在8月退選，轉而支持奇巴卡。

穆考斯基是在重要立法上能與民主黨合作的少數共和黨人，她也參與起草基礎建設法案。在川普兩度遭彈劾案中，穆考斯基也同樣投下支持票，因此給川普視為「不忠者」。

早在2020年當卡奇巴還未決定參選時，川普已聲言反對穆考斯基尋求連任，當卡奇巴宣布參選後，即獲得川普支持。卡奇巴曾在聯邦監察辦公室工作，之後轉任阿拉斯加州行政專員，她承認川普的支持，提高了她的知名度。

參院共和黨領袖麥康諾則與川普對著幹，全力支持穆考斯基。

穆考斯基是共和黨的溫和派，自2002年起即任國會參議員，在共和黨人揚格(Don Young)擔任阿拉斯加國會眾議員49年，於今年3月逝世後，穆考斯基現在是阿拉斯加國會代表團最資深成員。

在競選期間，她極少談及川普，只專注她過去的政績及資歷，也強調願意跨黨派工作。

今年阿拉斯加州期中選舉，是2020年通過的新制度下舉行的，該制度以公開初選取代政黨初選，並在期中選舉裡實行排名投票。在公開初選制度下，得票數前4名的人，不分黨派晉級選舉，以取得過半數選票者勝，否則由前兩名票數多寡決定。

至於在揚格逝世後，填補其空缺的佩爾托拉 (Mary Peltola) 參加期中選舉，在23日公布的結果裡，她擊敗了兩名共和黨人佩琳(Sarah Palin)、比吉奇(Nick Begich)及另一候選人拜爾(Chris Bye)。