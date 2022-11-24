鄧利維 34年來首位連任阿拉斯加州長

共和黨籍的阿拉斯加州長鄧利維23日勝選，成為該州1998年以來首位連任的州長。(美聯社)

阿拉斯加共和黨籍州長鄧利維(Mike Dunleavy)成功連任，成為1998年以來首次連任的阿拉斯加州 長。

美聯社報導，鄧利維23日贏得過半選票，且這場選舉並未動用「優先選擇投票」(ranked choice voting)。

鄧利維表示，「慶幸選舉落幕，我們可以展望未來，聚焦接下來的四年。」

鄧利維將勝選歸功於他與阿拉斯加市民自新冠肺炎疫情以來的有效溝通，他接受電話訪問時說：「我們在第一場記者會上，便告訴阿拉斯加居民新冠病毒的存在，且持續開誠布公的向人們報告，直到回歸正常，我認為這鞏固了我與州民的關係。」

阿拉斯加州長競爭激烈，任內曾面臨罷免 的鄧利維在8日選舉中，對上獨立參選的前州長沃克(Bill Walker)、民主黨籍的前州議員加拉(Les Gara)、共和黨籍的前市長皮爾斯(Charlie Pierce)；皮爾斯10月被一名女性指控性騷擾，但他悍然拒絕選民呼籲他退選的聲浪。

加拉和他的競選夥伴潔西卡‧庫克(Jessica Cook)已恭賀鄧利維及副州長南西‧達爾斯特羅姆(Nancy Dahlstrom)當選。

鄧利維在競選期間低調行事，招致沃克及加拉批評他只參與少數幾場辯論會。

鄧利維的第一個任期與兩黨議員關係緊繃，主因是選民對他提議的否決案和削減預算計畫感到憤怒而發起罷免，但罷免支持者去年在州長選舉開跑後放棄行動。

鄧利維利用今年的阿拉斯加石油財富基金，以及662元的一次性能源紓困，補助每位州民共3284元，獲得選民讚賞。

鄧利維表示，這筆紓困金 將有助阿拉斯加人度過高通膨並補貼能源開銷，去年的石油基金分紅為1114元，

沃克批評，這筆補助款雖然在今年稍早便由議員核准，但在油價高漲之際有利鄧利維的選情。