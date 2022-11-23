選舉舞弊？ 計票機器被指未獲認可 亞利桑納州2郡推遲認證結果

受到選舉舞弊傳聞流言的影響，亞利桑納州的科奇塞郡、莫哈維郡接連宣布推遲認證選舉結果。(美聯社)

受到選舉舞弊傳聞流言的影響，亞利桑納州 的科奇塞郡(Cochise County)、莫哈維郡(Mohave County)郡委員會接連宣布推遲認證選舉結果，儘管這些流言幾乎都站不住腳。

國會山莊報(The Hill)報導，科奇塞郡21日推遲選舉結果的理由是，有三位民眾宣稱該郡的計票機器未得到認可，此說法成功說服三名郡務委員會中的兩人，以二比一的票數決定將認證推遲到本月28日的截止日期之前。

亞利桑納州選務官員羅瑞克(Kori Lorick)指出，雖然因為「行政上的疏漏」，導致未能在期中選舉 前收到科奇塞郡使用的計票機器的最新版認證標籤，但是該機器已依法得到聯邦認可。

羅瑞克還說，宣稱計票機器有問題的民眾還曾就此事向法院提告，但遭到亞利桑納州最高法院駁回。

莫哈維郡同樣將選舉結果推遲到28日，理由是對亞利桑納最大郡、包括鳳凰城在內的馬瑞波卡郡(Maricopa County)的不滿，傳達當各郡接連認證選舉結果時「不願與之為伍，一切與莫哈維郡無關」的態度。

莫哈維郡選務官員坦普特(Allen Tempert)表示，從來就不可能有完美無缺的選舉，但是這次絕對是非常成功的選舉。

共和黨州長參選人卡麗‧雷克(Kari Lake)在本次期中選舉上敗給民主黨的凱蒂‧霍布斯(Katie Hobbs)；川普派立場鮮明的雷克同樣宣揚該州各種投票 「問題」，例如選民因打印機故障而「選舉權遭剝奪」，或是選票未被計票等。

亞利桑納州選務官員表示，該州223個投票中心，確實有70個有打印機故障情事，但是絕對沒有拒絕選民投票，他們可以選擇等候機器修復，到其他中心投票，或是將選票置入票匭。

雷克發布的其他影片，則包括有選民聲稱有票匭的選票未予採計，或是排隊投票遭拒等；前者尚未有充分證據，後者影片則是顯示時間為晚上7點，根據亞利桑納州法律，7點以後不得再排隊投票。