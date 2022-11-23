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選舉舞弊？ 計票機器被指未獲認可 亞利桑納州2郡推遲認證結果

編譯洪毅／綜合22日電
受到選舉舞弊傳聞流言的影響，亞利桑納州的科奇塞郡、莫哈維郡接連宣布推遲認證選舉結果。(美聯社)
受到選舉舞弊傳聞流言的影響，亞利桑納州的科奇塞郡、莫哈維郡接連宣布推遲認證選舉結果。(美聯社)

受到選舉舞弊傳聞流言的影響，亞利桑納州的科奇塞郡(Cochise County)、莫哈維郡(Mohave County)郡委員會接連宣布推遲認證選舉結果，儘管這些流言幾乎都站不住腳。

國會山莊報(The Hill)報導，科奇塞郡21日推遲選舉結果的理由是，有三位民眾宣稱該郡的計票機器未得到認可，此說法成功說服三名郡務委員會中的兩人，以二比一的票數決定將認證推遲到本月28日的截止日期之前。

亞利桑納州選務官員羅瑞克(Kori Lorick)指出，雖然因為「行政上的疏漏」，導致未能在期中選舉前收到科奇塞郡使用的計票機器的最新版認證標籤，但是該機器已依法得到聯邦認可。

羅瑞克還說，宣稱計票機器有問題的民眾還曾就此事向法院提告，但遭到亞利桑納州最高法院駁回。

莫哈維郡同樣將選舉結果推遲到28日，理由是對亞利桑納最大郡、包括鳳凰城在內的馬瑞波卡郡(Maricopa County)的不滿，傳達當各郡接連認證選舉結果時「不願與之為伍，一切與莫哈維郡無關」的態度。

莫哈維郡選務官員坦普特(Allen Tempert)表示，從來就不可能有完美無缺的選舉，但是這次絕對是非常成功的選舉。

共和黨州長參選人卡麗‧雷克(Kari Lake)在本次期中選舉上敗給民主黨的凱蒂‧霍布斯(Katie Hobbs)；川普派立場鮮明的雷克同樣宣揚該州各種投票「問題」，例如選民因打印機故障而「選舉權遭剝奪」，或是選票未被計票等。

亞利桑納州選務官員表示，該州223個投票中心，確實有70個有打印機故障情事，但是絕對沒有拒絕選民投票，他們可以選擇等候機器修復，到其他中心投票，或是將選票置入票匭。

雷克發布的其他影片，則包括有選民聲稱有票匭的選票未予採計，或是排隊投票遭拒等；前者尚未有充分證據，後者影片則是顯示時間為晚上7點，根據亞利桑納州法律，7點以後不得再排隊投票。

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