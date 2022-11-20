不開放媒體 拜登孫女白宮完婚

拜登總統的長孫女娜歐米·拜登(左二)與尼爾(右二)於19日上午在白宮南草坪舉行婚禮，這是白宮史上第一次有總統的孫輩在白宮結婚。圖為拜登夫婦與一對新人合影。(取自白宮官網)

拜登總統的28歲孫女娜奧米‧拜登(Naomi Biden) 19日在白宮 南草坪與25歲男友尼爾(Peter Neal)完婚，在現場250名親友的見證下完成人生大事，他們的婚禮是白宮200多年歷史中的第19場婚禮。

娜奧米在華盛頓擔任律師，是拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)與第一任妻子凱瑟琳．布勒(Kathleen Buhle)的女兒。

拜登與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)一同主持長孫女的婚禮，兩人在宣布婚訊的聲明中表示：「看著娜奧米成長，探索自我，並且為自己開創出如此精彩的人生一直是一種喜悅。現在，我們滿懷驕傲地看著她選擇尼爾作為她的丈夫，我們很榮幸地歡迎他成為這個家的一分子。祝福他們過著充滿歡笑的生活，也祝福他們彼此的愛日益加深。」

白宮南向面對草坪和華盛頓紀念碑，婚禮現場以花環及鑲著白色花朵的花飾裝點，新娘從外交接待室走下走道往聖壇前進。

雖然這已經是白宮史上的第19場婚禮，卻是第一次總統嫁孫女，也是首度在南草坪舉行婚禮。

賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Avenue)在婚禮前到舉辦期間不開放給一般行人，包括與南邊橢圓形草坪(the Ellipse)接壤的人行道。

儀式結束後，新人與賓客在白宮共進午餐，稍晚舉辦招待會，享用甜點並欣賞舞蹈表演。拜登總統則趁著空檔前往教堂。

與過去的白宮婚禮不同的是，娜奧米的婚禮不開放給媒體，白宮官方發布一張照片，其他照片則在婚禮策畫師的社群媒體 帳號公開。

尼爾來自懷俄明州傑克遜霍爾(Jackson Hole)，近期剛從賓州大學(University of Pennsylvania)法學院畢業，目前在喬治城大學法律中心(Georgetown University Law Center)工作。

據白宮消息，這對新人約四年前在紐約市透過共同朋友介紹認識並相戀至今，尼爾於2021年9月向娜奧米求婚。

白宮表示這對新人希望保有隱私，因此並未公開太多婚禮細節，消息指出拜登家族將負擔所有婚禮活動的費用。