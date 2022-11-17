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拜登讚許裴洛西是最重要議長 白宮面臨政黨惡鬥

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拜登讚許裴洛西是最重要議長 白宮面臨政黨惡鬥

中央社／華盛頓17日專電
眾院議長裴洛西。（美聯社）
眾院議長裴洛西。（美聯社）

在失掉眾議院多數席次後，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會續任眾議員，但將卸下民主黨領袖職位。總統拜登讚許她是美國史上最重要的議長。面對共和黨掌權的眾議院，白宮重要政策將更難出國會殿堂。

在共和黨以些微差距奪回眾議院後，2度出任眾院議長的裴洛西今天宣布將在明年1月共和黨掌控眾院時，卸下民主黨領袖職位。她表示，「在下一屆國會，我不會尋求連任民主黨領袖。是時候讓新一代領導民主黨黨團了。」

拜登（Joe Biden）隨即與裴洛西通話並發表聲明讚許她是美國史上最重要的眾議院議長，「我們欠他一份深切的感念之情，感謝她的服務、她的愛國，最重要的是她的絕對尊嚴」。雖然裴洛西將辭去眾院民主黨核心領導職務，但她絕不會放棄捍衛神聖的民主。

美國這次的期中選舉雖然仍有部分席次尚未開出，但共和黨確定拿下超過過半席次，重新拿回眾議院，稍早民主黨以至少取得51席續保參議院多數，未來2年，參眾兩院將由不同政黨掌控，意味共和黨有更多引導國會議程的能力，也意味白宮未來將花更多時間與國會纏鬥。

16日晚間，在確定共和黨取得眾院多數黨地位後，拜登隨即致電共和黨籍眾院領袖，祝賀共和黨在聯邦眾議院改選的表現，也表達願與共和黨人合作，共同為美國人民效力的意願。

雖然白宮釋出善意，但眾議院掌控權的異位，將使拜登政府更難在國會推動重大政策，債務上限、公共支出、烏克蘭援助等政策可能被反轉，部分共和黨議員也放話要對拜登提出彈劾並對其家族展開調查。

共和黨 眾議院 眾院

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