民調顯示：得獨立選民者得天下 不少人被川普言論嚇跑

在亞利桑納州，14%的傾共和黨選民倒向民主黨參議員凱利(右)，而支持共和黨參議員候選人馬斯特斯(左)的獨立選民比率，比支持凱利的獨立選民少了三成。（美聯社）

期中選舉結束，美聯社民調顯示，美國的選舉依然是「得獨立選民者得天下」；由於部分共和黨 人抱持鮮明川普 主義及激進立場，讓許多獨立選民最終轉向民主黨 ，是共和黨失去搖擺州，無法成為參院多數黨的主因。

華爾街日報(WSJ)報導，超過30%的選民為獨立選民，這些選民對這次選舉的兩黨都不熱中，支持與不支持的比率都是30%對60%左右。

而在整體選民之間，傾共和黨與民主黨的比率為49%對43%，其中在亞利桑納州，傾共和黨的比率多11個百分點，傾共和黨在賓州多5個百分點；但是共和黨的聯邦參議員候選人在這兩個關鍵戰場州雙雙落馬。

在亞利桑納州，14%的傾共和黨選民倒向民主黨的凱利(Mark Kelly)，而支持共和黨籍的馬斯特斯(Blake Masters)的獨立選民比率，比支持凱利的獨立選民少了三成。

在賓州，8%的傾共和黨選民倒向民主黨的費特曼(John Fetterman)，而支持共和黨籍的奧茲(Mehmet Oz)的獨立選民比率，比支持費特曼的獨立選民少了近兩成。

川普主義，特別是他的選舉舞弊陰謀論，以及部分共和黨人對特定議題的極端主張，例如聲稱應全國性、或是性犯罪亦不能例外的反墮胎，是嚇跑不少獨立選民及溫和派共和黨支持者的原因。

一名兩次支持川普的亞利桑納選民向WSJ表示，她只支持不再談「至為撕裂國家的選舉舞弊論」的共和黨人，但是亞州這次共和黨候選人全是舞弊論信奉者，於是她將選票全數投給民主黨人。

親川普、右翼立場鮮明的名嘴塞諾維奇(Mike Cernovich)也撰文說，若在今年的選舉上，繼續關注兩年前大選的事情，那獨立選民的動向將成為共和黨人的夢魘。

這也反映出當前共和黨的難處：如今的共和黨核心支持者，立場變得甚為鮮明，甚至極端激進，究竟該推舉能號召基本盤出來投票的候選人，還是立場更溫和的候選人更合適。

共和黨民調學者溫斯頓(David Winston)就說，共和黨依然有吸納更多選民的可能性，但是「如果大家都只專注在基本盤的投票率，那可能會失去近三分之一選民的選票。」