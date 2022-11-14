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一說「行事脫節」一說國安部長找人「墊背」 海關及邊境局長走人

編譯洪毅／綜合13日電
海關與邊境保護局長馬努斯在堅拒「被辭職」後，態度丕變，於周末同意辭職。(美聯社)
海關與邊境保護局長馬努斯在堅拒「被辭職」後，態度丕變，於周末同意辭職。(美聯社)

當前美墨邊境問題持續延燒，國土安全部海關與邊境保護局(CBP)局長馬努斯(Chris Magnus)12日宣布辭職，逆轉他前一天的態度；在此之前，無論國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)如何施壓，但他還是拒絕離職。

對於馬努斯的辭職，白宮發布聲明，對他近40年的公職生涯表示感謝，白宮「祝福他一切順心順利」。

馬努斯的執法生涯達數十年，在拜登總統提名他出任海關與邊境保護局局長前，為亞利桑納州土桑(Tucson)警察局長；馬努斯的人事案去年12月獲得參院通過，領導這個規模最大的聯邦執法機構。

但不到一年間，國土安全部及CBP因為大量無證客穿越美墨邊境而受到指責，馬努斯與基層人員的關係亦甚為緊張，其主要原因可歸咎於「行事風格過於脫節」。

2022會計年度(2021年10月至2022年9月)，CBP旗下的邊境巡邏隊(USBP)的抓獲穿越美墨邊境的無證客達238萬人次，較前一會計年度增加37%。

但就在USBP疲於奔命之際，馬努斯在5月宣布要重新審視執法人員追逐疑似無證客車輛的工作指引；7月又發布調查報告，指出去年9月巡邏隊所屬騎馬隊員並未如外傳以馬鞭揮打海地無證客，但仍訓斥這種做法是「非必要的使用武力」。

美聯社報導指出，馬努斯種種作為引來不少邊境巡邏隊員反彈；洛杉磯時報則引述匿名拜登政府官員說法，指馬努斯常常在相關議題或政策制定的會議上「搞失蹤」；對此馬努斯稱，他起初常常未獲邀參與，但後來都會積極融入其中。

在共和黨可能奪下眾院多數的情況下，國土安全部及CBP預料將受到更緊繃、嚴格的國會監督、甚至調查；要求馬努斯辭職，可能是梅奧卡斯重組邊境機構體系的一環。

歐巴馬政府的國土安全部代理法務長的桑威格(John Sandweg)表示，梅奧卡斯不會想要成為邊境危機問題的代表人，需要有人當他政治上的「墊背」；至於馬努斯，則是過於專注機構內文化問題，反而忽視最重要的「邊境」工作。

美墨邊境 國土安全部 無證客

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