丈夫遇襲後首訪 裴洛西：我從未想過出事的會是保羅

眾院議長裴洛西的丈夫保羅上月28日遭男子德帕佩襲擊。在事後的第一場採訪中，裴洛西透露自己是如何得知丈夫遇襲、以及當國會警察敲門時自己的感受。(美聯社)

眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）上月28日遭男子德帕佩（David DePape）襲擊。在事後的第一場採訪中，裴洛西透露自己是如何得知丈夫遇襲、以及當國會警察 敲門時自己的感受。

CNN報導，裴洛西在事後第一次訪問中表示當天她睡在華盛頓特區，門鈴卻在一大早突然響起，她回憶道「我抬頭一看發現是凌晨5點，心想他們一定是找錯公寓了」，接著說「門鈴又響了一次，接著聽到『砰砰砰』的敲門聲」。

裴洛西指出「我跑去應門，我很害怕，看到國會警察後他們說『我們必須進來和您談談』」，還提到自己當下聯想到孩子、孫子但從沒想過出事的會是丈夫保羅，並稱「因為我知道他不會到處亂跑，國會警察進來當時我們甚至不知道他在哪」。

值得注意的是，裴洛西坦言丈夫遇襲一事將影響「期中選舉 後自己對政治未來的決定」。裴洛西一直是民主黨政治中最有影響力的人物之一，不過假設共和黨能在期中選舉贏回多數席位，裴洛西將決定是否會退休。當裴洛西提到「我的決定將受到過去一兩周發生的事情的影響」時、記者接續問道「您的決定會受到襲擊事件的影響嗎？」，裴洛西連續2次回答「是的」。